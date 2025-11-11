Ratingen 04/19: Der Geist dieses Teams imponiert auch Apfeld

Regional gilt als ein Gütesiegel. Im höchsten Verbandspokal dieser Region ist Ratingen 04/19 nicht mehr dabei: Im Niederrheinpokal schied der Oberligist gegen den Liga-Konkurrenten VfB 03 Hilden aus, er verlor am 15. Oktober sein Heimspiel verdient 0:2. Aber die Reaktion darauf ist beeindruckend. Es folgten mit dem 6:1 beim SV Biemenhorst und dem 5:1 gegen den FC Büderich zwei Kantersiege und am vergangenen Freitag der vierte Liga-Erfolg in Serie mit einem souveränen – und in der Höhe sogar noch zu niedrigem – 2:0 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen.

Doch die Umstellung ist es nicht alleine. Was die Ratinger derzeit gegen den Ball arbeiten, ihn immer wieder – und besonders oft ohne Foul – erobern und daraus Tempo kreieren mit einer Ballsicherheit und Spielwitz – das ist für jeden Gegner brutal. Kapitän Gianluca Silberbach hatte das im Gespräch mit unserer Redaktion nach dem Sieg gegen ETB auch herausgestellt und berichtet, dass Apfeld immer wieder Bayern München als Beispiel anführe, und da eben nicht nur den ausgeprägten Torhunger – den 04/19 in der Oberliga übrigens auch hat mit 38 Treffern in zwölf Spielen –, sondern vor allem die leidenschaftliche und gemeinschaftliche Arbeit gegen den Ball heraushebe. Silberbach nannte wiederum als Beispiel „Kreyer als unseren Harry Kane“, ein Stürmer also, der nicht nur Tore macht, sondern auch an allen Ecken und Ende des Platzes für die Mannschaft arbeitet.

Schon von unserer Redaktion analysiert ist der Wechsel im Spielsystem, den Trainer Damian Apfeld vorgenommen hat: Weg von der Doppelspitze mit Sven Kreyer und Ali Hassan Hammoud zum einzigen Stürmer Kreyer und einem Mittelfeld-Quartett aus Rinor Rexha, Emre Demircan, Guiliano Zimmerling und Umut Yildiz. Seitdem gab es 13:2 Tore für 04/19.

Nach nun einem Drittel der Spielzeit und einer Tabellenführung, die 04/19 noch ausgebaut hat auf die Verfolger SpVg Schonnebeck, Sportfreunde Baumberg und KFC Uerdingen, kann man schon festhalten: Der Ratinger Kader ist extrem gut zusammengestellt von Apfeld und dem Sportlichen Leiter Frank Zilles. Das 04/19 der aktuellen Spielzeit wirkte schon nach den ersten Transfers so, wie es sich auch präsentiert: sehr angriffslustig. Zeitweise musste man sich im Sommer fragen, wie der Trainer dieses Offensivpotenzial unter einen Hut bringen will.

Die Antwort liefert die aktuelle Form. Gemeinsames, leidenschaftliches Arbeiten gegen den Ball, Eroberung, Tempo im eigenen Angriff, Übersicht, Technik, Abschluss, Treffer von bereits 14 (!) verschiedenen Torschützen – das ist ein wahnsinnig attraktiver Fußball, den 04/19 nur ein, zweimal in dieser Spielzeit vermissen ließ: beim 0:1 bei den Sportfreunden Baumberg und eben dem Pokal-Aus gegen Hilden, das Apfeld und seine Vorgesetzten schmerzte, weil man sich da doch einiges ausgerechnet hatte im eigentlichen Wohlfühl-Wettbewerb.

Wenn aber daraus eine solche Reaktion in der Liga resultiert und eben die die Oase wird, in der ein Team Top-Leistungen abrufen und konstant agieren kann – dann ist das ein gutes Zeichen und ein Weg, der erfolgreich sein kann. Und es zeigt, welcher Geist in dieser Mannschaft bislang steckt – etwas, das Apfeld nach dem Sieg gegen Essen gesondert betonte. Zu Recht.

Zur Einordnung: Der Trainer hatte sein Team zum dritten Mal in Folge in derselben Startaufstellung auf den Rasen geschickt, was angesichts der vorangegangenen Leistungen und Ergebnisse auch logisch war, angesichts der Qualität, die so wieder einmal zunächst auf der Bank startete, auch schmerzhaft für Trainer und Spieler sein kann.

Und da es 04/19 gegen ETB im Ergebnis nicht so deutlich machte trotz drückender Überlegenheit, nahm Apfeld erst sehr spät im Spiel Einwechslungen vor. Die erste in der 80. Minute, Cem Sabanci für Rexha. Eine Minute später kam Georgios Touloupis für Yildiz, dann noch Hammoud für Kreyer, Armin Deljkovic für Demircan und Phil Spillmann für Clinton Asare. Bei so langer Zeit auf der Ersatzbank kann es ein Murren geben.