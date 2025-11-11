Ratingen 04/19: Der Geist dieses Teams imponiert auch Apfeld

Regional gilt als ein Gütesiegel. Im höchsten Verbandspokal dieser Region ist Ratingen 04/19 nicht mehr dabei: Im Niederrheinpokal schied der Oberligist gegen den Liga-Konkurrenten VfB 03 Hilden aus, er verlor am 15. Oktober sein Heimspiel verdient 0:2. Aber die Reaktion darauf ist beeindruckend. Es folgten mit dem 6:1 beim SV Biemenhorst und dem 5:1 gegen den FC Büderich zwei Kantersiege und am vergangenen Freitag der vierte Liga-Erfolg in Serie mit einem souveränen – und in der Höhe sogar noch zu niedrigem – 2:0 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen.
Schon von unserer Redaktion analysiert ist der Wechsel im Spielsystem, den Trainer Damian Apfeld vorgenommen hat: Weg von der Doppelspitze mit Sven Kreyer und Ali Hassan Hammoud zum einzigen Stürmer Kreyer und einem Mittelfeld-Quartett aus Rinor Rexha, Emre Demircan, Guiliano Zimmerling und Umut Yildiz. Seitdem gab es 13:2 Tore für 04/19.
Nach nun einem Drittel der Spielzeit und einer Tabellenführung, die 04/19 noch ausgebaut hat auf die Verfolger SpVg Schonnebeck, Sportfreunde Baumberg und KFC Uerdingen, kann man schon festhalten: Der Ratinger Kader ist extrem gut zusammengestellt von Apfeld und dem Sportlichen Leiter Frank Zilles. Das 04/19 der aktuellen Spielzeit wirkte schon nach den ersten Transfers so, wie es sich auch präsentiert: sehr angriffslustig. Zeitweise musste man sich im Sommer fragen, wie der Trainer dieses Offensivpotenzial unter einen Hut bringen will.
Die Antwort liefert die aktuelle Form. Gemeinsames, leidenschaftliches Arbeiten gegen den Ball, Eroberung, Tempo im eigenen Angriff, Übersicht, Technik, Abschluss, Treffer von bereits 14 (!) verschiedenen Torschützen – das ist ein wahnsinnig attraktiver Fußball, den 04/19 nur ein, zweimal in dieser Spielzeit vermissen ließ: beim 0:1 bei den Sportfreunden Baumberg und eben dem Pokal-Aus gegen Hilden, das Apfeld und seine Vorgesetzten schmerzte, weil man sich da doch einiges ausgerechnet hatte im eigentlichen Wohlfühl-Wettbewerb.
Wenn aber daraus eine solche Reaktion in der Liga resultiert und eben die die Oase wird, in der ein Team Top-Leistungen abrufen und konstant agieren kann – dann ist das ein gutes Zeichen und ein Weg, der erfolgreich sein kann. Und es zeigt, welcher Geist in dieser Mannschaft bislang steckt – etwas, das Apfeld nach dem Sieg gegen Essen gesondert betonte. Zu Recht.
Zur Einordnung: Der Trainer hatte sein Team zum dritten Mal in Folge in derselben Startaufstellung auf den Rasen geschickt, was angesichts der vorangegangenen Leistungen und Ergebnisse auch logisch war, angesichts der Qualität, die so wieder einmal zunächst auf der Bank startete, auch schmerzhaft für Trainer und Spieler sein kann.
Und da es 04/19 gegen ETB im Ergebnis nicht so deutlich machte trotz drückender Überlegenheit, nahm Apfeld erst sehr spät im Spiel Einwechslungen vor. Die erste in der 80. Minute, Cem Sabanci für Rexha. Eine Minute später kam Georgios Touloupis für Yildiz, dann noch Hammoud für Kreyer, Armin Deljkovic für Demircan und Phil Spillmann für Clinton Asare. Bei so langer Zeit auf der Ersatzbank kann es ein Murren geben.
Das aber gibt es nicht. Bemerkenswert und ein Fingerzeig, welches Klima aktuell im Team des Spitzenreiters herrscht, war vor allem der Umgang der beiden Stürmer bei ihrem Tausch: Es gab eine herzliche, ehrliche Umarmung zwischen Kreyer und Hammoud. Und nicht unter dem Eindruck dieser Szene, sondern generell über die Chemie in der Mannschaft sagte Apfeld später: „Die Art und Weise, wie wir uns präsentieren, im Trainings- und Spielbetrieb, imponiert mir.“
Und der 39-Jährige machte es in der Folge noch klarer: „Ich sage es immer wieder: Die Jungs, die auf der Bank sitzen, haben es alle verdient, in der Startelf zu stehen, und dann ist es mir sehr unangenehm, ihnen angesichts so einer guten Trainings- und Spielleistung nur so wenige Minuten zu geben. Aber die Jungs waren verständnisvoll, und das zeigt, was für eine Kultur und was für eine Truppe wir hier haben. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich hoffe, dass wir diese Kultur beibehalten, mindestens bis zur Winterpause. Bis dahin kommen noch schwere Spiele.“
Das ist richtig, und Ratingen 04/19 tut nach den Erfahrungen der vergangenen zwei, drei Jahre gut daran, jetzt nicht abzuheben. Dennoch entsteht bereits ein Eindruck, wohin diese Leistung und dieser Spirit führen könnten, sofern das Team beides konserviert bekommt. Wer wissen will, wohin, der nehme das erste Wort dieses Artikels und setze es vor das letzte. Dieses lautet: -liga.
Unterbrechung Weil der VfB Homberg sein Achtelfinale des Niederheinpokals gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen am Samstag spielt, wurde die Oberliga-Heimpartie gegen Ratingen 04/19 auf Freitag, 21. November um 19.30 Uhr verlegt.