Ratingen 04/19: Das letzte Abendspiel

Hinter Ratingen lauert die Konkurrenz. – Foto: Hubert Wilschrey

Es ist sicher nicht das letzte Abendmahl, zu dem Damian Apfeld seine Startelf-Apostel auf den Rasen schickt, aber die Partie am Freitag (19.30 Uhr) gegen den VfB Homberg ist das letzte Abendspiel für Ratingen 04/19 in dieser Saison der Oberliga. Der Spitzenreiter hat danach nur noch die Partie gegen die Adler Union Frintrop im heimischen Stadion, und die hat er verlegt auf Sonntag, 31. Mai (15 Uhr).

Die Unterstützung ist in den vergangenen Wochen gewachsen, selbst bei Auswärtsspielen gab es zuletzt zahlreiche Banner, Tröten und Trommeln. Und angesichts der Tabellensituation ist auch jede Hilfe von außen nötig, denn die Ratinger haben zwar den Aufstieg in die Regionalliga selbst in der Hand, aber auch nur einen Punkt Vorsprung auf die Verfolger KFC Uerdingen und VfB 03 Hilden. „Der Druck ist da, weil wir Spiele gewinnen müssen, um unsere Ziele zu erreichen, aber positiv“, findet Apfeld.

„Das machen wir für die Jugendabteilung und den gesamten Verein, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten schon so großartig unterstützt haben“, erklärt Apfeld. Der Cheftrainer ergänzt: „An einem Freitagabend haben vor allem die Kids nicht so die Möglichkeit, das Spiel zu gucken. Daher haben wir uns entschieden, das letzte Heimspiel auf Sonntag zu legen, damit wir da noch einmal alle zusammen bekommen.“ Besucher unter 18 Jahren haben bei 04/19-Heimspielen freien Eintritt.

Beim Gegner am Freitag sieht das ähnlich aus: Druck ist da beim Tabellen-16., der zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat, aber als „positiv“ dürfte Homberg seine Drucksituation eher nicht beschreiben. „Der VfB steckt im Abstiegskampf, und das ist schon eine Überraschung, wie sich das entwickelt hat: Tabellensiebter nach der Hinrunde, dann in diesem Kalenderjahr nur ein Spiel gewonnen – dabei ist der Kader gespickt mit dem einen oder anderen nicht so schlechten Oberliga-Spieler“, weiß Apfeld und mahnt: „Sie werden alles geben müssen, und wenn sie ihre Qualitäten auf den Platz bringen, kann es auch für eine Spitzenmannschaft schwer werden.“ Dem VfB 03 Hilden unterlag Homberg unlängst nur 3:5, deshalb betont der 04/19-Chefcoach: „Es wird ein verdammt schwieriges Spiel.“

Auf Kreyer ist Verlass

Für das Apfeld aber „positiv gestimmt“ ist. Nach der deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen den KFC Uerdingen habe sein Team beim 1:0-Sieg bei ETB Schwarz-Weiß Essen „eine Reaktion gezeigt. Vielleicht nicht einmal so sehr spielerisch, aber da ging es auch um andere Dinge, und die habe ich gesehen.“ Mehr Präsenz in der Zweikampf-Führung und mehr Kompaktheit als in den vergangenen beiden Spielen dürften da zu nennen sein.

So reichte Ratingen der sehenswerte Treffer von Sven Kreyer zum Sieg, der die Tabellenführung sicherte. Der Ex-Profi befindet sich in der besten Verfassung seit seinem Wechsel von Regionalligist Rot-Weiss Essen zu 04/19, er hat alle 30 Saisonspiele absolviert und dabei nicht nur 15 Tore selber erzielt, sondern auch zwölf weitere vorbereitet. Das sind die nackten Zahlen, aber was den in rund einer Woche 35-Jährigen sonst noch auszeichnet, sind seine Spielübersicht, der Touch am Ball bei ersten Annahmen, Seitenwechseln, Vorlagen oder auch Freistößen, viel Laufarbeit und das Organisieren fast des gesamten Ratinger Angriffsspiels inklusive des Anlaufverhaltens.

Freitag hat eine besondere Bedeutung in Ratingen

Auch wegen ihm ist Apfeld zuversichtlich für die Partie am Freitagabend. „Wir hatten eine extrem gute Trainingswoche mit einer hohen Intensität. Die Leistungsträger sind vorangegangen und haben alle mitgezogen. Wenn man da sieht, wie viel Sven Kreyer läuft, mit welcher Bereitschaft und Lust, und wie er seine Tore erzielt – das ist schon die Qualität eines Ex-Profis.“ Defensiv wird der Trainer einmal wechseln müssen, weil sich Phil Spillmann in Essen die fünfte Gelbe Karte eingehandelt hat und somit für die Partie gegen Homberg gesperrt ist – Kapitän Gianluca Silberbach dürfte so wieder neben Almedin Gusic in die Innenverteidigung rücken.

Über die in dieser Saison letztmalige Anstoßzeit sagt Apfeld: „Wir wissen den tollen Freitagabend zu schätzen. Es ist einfach echt cool, eine Trainingswoche so abzuschließen mit dieser Atmosphäre. Danach ist es für alle Beteiligten – Spieler, Trainer und Betreuer – auch ein Stück weit ein freies Wochenende. Sonst ist der Sonntag ja für alle ein bisschen kaputt und für die Familie weg. Wir sind keine Berufsfußballer, es gibt für uns noch ein anderes Leben. Und da kann einer am Freitag noch nach dem Spiel etwas machen oder muss an einem Samstagabend nicht auf die Uhr schauen, weil er Sonntag ein Spiel hat. Und wenn mein Sohn am Sonntag ein Tennisturnier hat, ist es cool, wenn Papa da sein kann. Deswegen schätzen wir das mit den Freitagspielen in Ratingen, das hat eine Wertigkeit. Das ist einfach schön – und wenn du freitags gewinnst, hast du ein entspanntes Wochenende.“ Und nach den Heimspielen gibt es ja für die Mannschaft und den Staff noch das Essen im VIP-Raum – also jetzt doch quasi ein letztes Abendmahl für diese Saison.