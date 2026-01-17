Ratingen 04/19 darf sich schon steigern

Das erste Testspiel der Winter-Vorbereitung auf heimischem Kunstrasen im Sportpark Götschenbeck hat Ratingen 04/19 verloren: Der Spitzenreiter der Oberliga unterlag dem Landesligisten ESC Rellinghausen mit 0:1 (0:0). Rund zwei Wochen hat das Team von Trainer Damian Apfeld noch Zeit für eine nötige Steigerung.

Für Freitag, 30. Januar ist der Rückrunden-Auftakt gegen den VfB 03 Hilden terminiert, gegen den es in dieser Saison bereits zweimal ging: Zum Saison-Auftakt gewann 04/19 auswärts 5:4, in der dritten Runde des Niederrheinpokals gab es im heimischen Stadion dagegen mit einem 0:2 das Aus in diesem Wettbewerb. Ob die Partie Ende des Monats nun wieder auf Naturrasen im Stadion stattfinden kann oder dieser aufgrund des Winterwetters geschont werden und das Spiel am Götschenbeck stattfinden muss, ist noch nicht heraus.

In der Folge verflachte das Tempo der Ratinger, die Kombinationen wirkten nicht so flüssig wie gewohnt, gewinnbringende Ideen waren Mangelware. So gab es lediglich über Standardsituationen einen Hauch von Torgefahr, bis auf eine Ecke von rechts, die Rinor Rexha direkt aufs Tor zog, war aber nichts dabei, mit dem Haller Mühe gehabt hätte. Da 04/19 auf der anderen Seite aber auch nichts zuließ, das seinen Keeper Dennis Raschka in Verlegenheit gebracht hätte, ging es torlos in die Kabine.

Gegen Rellinghausen taten sich die Ratinger von Anfang an schwer, der Gegner stand mit einer Fünfer-Abwehrkette und einer Vierer-Mittelfeld-Reihe tief. Die Gastgeber hatten viel den Ball, wussten ihn aber kaum in gefährliche Räume zu bringen – bis zur 14. Minute und einer Doppel-Chance von Cem Sabanci: Der Stürmer scheiterte erst aus spitzem Winkel an Torwart Fabrice Haller und legte wenig später den Ball nach energischem Antritt und Pass von Gastspieler Henry Page zwar am Keeper vorbei, er wurde aber noch abgelaufen vor der Torlinie.

Dort verdeutlichte Apfeld noch einmal, wie er sich den Spielvortrag seiner Mannschaft vorstellt – und wie eben nicht. Für Raschka ging Marvin Gomoluch zur zweiten Halbzeit ins Tor, mit Sven Kreyer und Ali Hassan Hammoud kamen neue Stürmer. Das sah zu Beginn besser aus: Hammoud drang von rechts in den Strafraum ein, schlug einen Haken und schloss aufs kurze Eck ab – der Ball prallte an den Pfosten (54. Minute).

Das erwies sich allerdings als ein Strohfeuer, so richtig ins Spiel kamen die Ratinger auch in Halbzeit zwei nicht – und wurden bestraft. Rellinghausen fuhr einen Zwei-gegen-Zwei-Konter, 04/19 kam nicht entscheidend in die Zweikämpfe, sodass Can Funke recht unbedrängt vor Gomoluch stand – den ersten Schuss wehrte der Ratinger Keeper ab, der Ball prallte aber wieder zurück zum Rellinghausener, der im zweiten Versuch das 1:0 der Gäste erzielte (66.).

Apfeld gibt sich kritisch

Am Gesamtbild des Spiels änderte sich in der Folge ebenso wenig etwas wie am Ergebnis, sodass 04/19 nach dem 1:6 bei der U23 von Borussia Dortmund die zweite Testspiel-Niederlage kassierte. Apfeld analysierte nüchtern: „In der ersten Halbzeit hatten wir sehr viel Ballbesitz und haben keinen Torschuss zugelassen. Wir haben aber in gewissen Situationen zu langsam gespielt, haben die Positionen nicht richtig besetzt, die Räume nicht gefunden und uns so zu wenig Chancen erspielt. Wir haben oft zu viel verlagert, statt auf einer Seite zu bleiben und da eine Überzahl zu schaffen. In der zweiten Halbzeit haben wir zu wenige oder zu schlechte Abschlüsse und kriegen dann einen Konter, wie es typisch ist gegen klassentiefere Gegner. Gegen den Ball haben wir sonst nichts zugelassen, aber wir haben im letzten Drittel nicht so die Lösungen gefunden, die man gewohnt ist.“

Das war trotz der deutlicheren Niederlage in Dortmund noch anders gewesen. „Der BVB stand als Regionalligist aber auch offener gegen uns – die Räume haben wir gegen Rellinghausen nicht gehabt“, erklärte Apfeld und schloss versöhnlich: „Das ist halt in der Vorbereitung schon mal so. Alle Spieler wurden eingesetzt und haben sich bewegt, es hat sich keiner verletzt – das Spiel hat seinen Zweck erfüllt, uns Rhythmus zu geben.“ Am Sonntag (15 Uhr) kommt mit dem 1. FC Wülfrath ein weiterer Landesligist an den Götschenbeck – da darf sich 04/19 aber schon steigern.

04/19: Raschka (46. Gomoluch) – Henrichs (67. Kaiser), Page, Gusic (67. Silberbach), Matondo, Deljkovic (67. Asare), Rexha (67. Vasileiadis), Demircan, Yildiz (46. Kreyer), Hadzibajramovic, Sabanci (46. Hammoud). Tor: 0:1 Funke (66.).

