Ratingen 04/19: C-Junioren korrigieren ihr Ziel Am Samstag startet Ratingen 04/19 wieder in der Regionalliga, zu Gast ist Preußen Münster. Tore schießen und Plätze gut machen lautet ab jetzt die Devise. von RP/ Markus Hausdorf · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Kampmann ist zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft – Foto: Ratingen 04/19

Die Regionalliga West Staffel 2 hat mehr als zwei Monate pausiert, nun sind die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 und Coach Daniel Kampmann froh, dass die Meisterschaft endlich wieder losgeht. Am Samstag empfangen die Blau-Gelben um 15 Uhr im Sportpark am Götschenbeck Preußen Münster.

Schwierige Hinserie Kampmanns Mannschaft hatte die Hinrunde mit nur sieben Punkten auf dem zwölften und letzten Tabellenplatz beendet. Lediglich zwei Siege (1:0 beim FC Hennef 05 und 2:1 gegen den Wuppertaler SV) und ein Unentschieden (1:1 gegen die SG Unterrath) konnte sie einfahren. Fünf der acht Niederlagen waren sehr enge Spiele, in denen man auch etwas hätte mitnehmen können, am Ende verlor man diese aber mit einem Tor Unterschied. In der Winterpause hat sich personell noch einmal etwas getan: Das Ratinger Team verzeichnete keine Abgänge, konnte aber noch weitere Spieler dazugewinnen. Von der JSG Erft schloss sich Mohamad Mohammad 04/19 an, von der SG Unterrath kam Leandro Francisco Zieciak Arouca, und Bilal Höpfner kam vom Bonner SC. Zudem zog man Yaw Wilson Lüdtke von der eigenen C3 hoch.

Das erste Pflichtspiel 2026 absolvierten die Ratinger bereits im Niederrheinpokal. Beim Hombrucher SV konnten sie mit 1:0 gewinnen und erreichten damit die nächste Runde, in der sie bereits am 25. Februar beim 1. FC Kleve antreten müssen. Minimalziel ist der Klassenerhalt „Mit der Vorbereitung auf die Rückrunde bin ich sehr zufrieden“, berichtet Kampmann. „Wir haben zahlreiche Testspiele absolviert und überwiegend positive Ergebnisse erzielen können. Und wir haben vor allem deutlich mehr Tore als in der Hinrunde der Regionalliga erzielen können. Darauf haben wir hingearbeitet, und nun müssen wir es natürlich auch in der Meisterschaft zeigen.“