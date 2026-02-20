Ratingen 04/19: C-Junioren korrigieren ihr Ziel

Die Regionalliga West Staffel 2 hat mehr als zwei Monate pausiert, nun sind die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 und Coach Daniel Kampmann froh, dass die Meisterschaft endlich wieder losgeht. Am Samstag empfangen die Blau-Gelben um 15 Uhr im Sportpark am Götschenbeck Preußen Münster.
Kampmanns Mannschaft hatte die Hinrunde mit nur sieben Punkten auf dem zwölften und letzten Tabellenplatz beendet. Lediglich zwei Siege (1:0 beim FC Hennef 05 und 2:1 gegen den Wuppertaler SV) und ein Unentschieden (1:1 gegen die SG Unterrath) konnte sie einfahren. Fünf der acht Niederlagen waren sehr enge Spiele, in denen man auch etwas hätte mitnehmen können, am Ende verlor man diese aber mit einem Tor Unterschied.
In der Winterpause hat sich personell noch einmal etwas getan: Das Ratinger Team verzeichnete keine Abgänge, konnte aber noch weitere Spieler dazugewinnen. Von der JSG Erft schloss sich Mohamad Mohammad 04/19 an, von der SG Unterrath kam Leandro Francisco Zieciak Arouca, und Bilal Höpfner kam vom Bonner SC. Zudem zog man Yaw Wilson Lüdtke von der eigenen C3 hoch.
Das erste Pflichtspiel 2026 absolvierten die Ratinger bereits im Niederrheinpokal. Beim Hombrucher SV konnten sie mit 1:0 gewinnen und erreichten damit die nächste Runde, in der sie bereits am 25. Februar beim 1. FC Kleve antreten müssen.
„Mit der Vorbereitung auf die Rückrunde bin ich sehr zufrieden“, berichtet Kampmann. „Wir haben zahlreiche Testspiele absolviert und überwiegend positive Ergebnisse erzielen können. Und wir haben vor allem deutlich mehr Tore als in der Hinrunde der Regionalliga erzielen können. Darauf haben wir hingearbeitet, und nun müssen wir es natürlich auch in der Meisterschaft zeigen.“
Am Samstag geht es im ersten Spiel direkt um einen guten Start. Das Hinspiel in Münster ging in der LVM Youngstars Arena mit 1:2 verloren. „Das war eines dieser Spiele, wo man sich nach dem Schlusspfiff gefragt hat, warum man hier nichts Zählbares mitgenommen hat“, erinnert Kampmann. „Im Training haben die Jungs schon gezeigt, dass sie gegen Münster zu Hause abliefern und vor allem nicht noch einmal leer ausgehen wollen wie im Hinspiel.“ Aktuell ist der Nachwuchs von Preußen Münster mit 19 Punkten Fünfter und belegt damit den Platz, den eigentlich 04/19 als Ziel ausgegeben hatte. Dieses hat man korrigiert, das Minimalziel lautet Klassenerhalt, aber die Blau-Gelben wollen noch den einen oder anderen Platz gutmachen.