Die Ratinger C-Junioren wollen die nächsten drei Punkte gegen den Abstieg sammeln. – Foto: Nicole Seidl

Ratingen 04/19: C-Junioren kämpfen um den Klassenerhalt Die Jugendfußballer von Ratingen 04/19 empfangen in ihrem letzten Spiel des Jahres am Samstag den TuS Hordel. Weiter geht es im Februar – entweder in der Meister- oder der Abstiegsrunde. Ein Sieg ist für den Liga-Erhalt nun nötig.

Der Sieg kam zum richtigen Zeitpunkt. Im Endspurt der Regionalliga West (Staffel 2) können die U15-Junioren von Ratingen 04/19 weiter auf den Klassenerhalt hoffen, weil sie sich beim Schlusslicht TSC Eintracht Dortmund (2:0) durchsetzten. „Die Freude ist immer noch sehr groß. Durch ihre vielen hervorragenden Leistungen haben sich die Jungs diesen sehr wichtigen Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten auch verdient. Wir sind richtig stolz auf unsere Mannschaft“, sagt Il Woo Jang, der gemeinsam mit Kai Schmidt das Trainer-Gespann bildet.

Dass die Ratinger gegen Dortmund kein Gegentor kassierten, lag vor allem an ihrer sehr stabil auftretenden Defensive. Neben den Innenverteidigern Felix Wilms und Mikail Karan wussten vor allem die Außenverteidiger Elvedin Dzeladin und Maurice Kozlik zu überzeugen. „Wegen seiner hartnäckigen Erkrankung konnte Mikail in der vergangenen Woche überhaupt nicht mittrainieren“, stellt Jang fest. „Trotzdem hat Mikail so gut wie gewohnt mit den anderen drei Verteidigern harmoniert. Man konnte keinen Bruch erkennen. Die Abwehr war wieder einmal die Grundlage für unseren Erfolg.“ Mit nur 18 Gegentreffern stellen die Ratinger die fünftbeste Abwehr ihrer Regionalliga-Staffel. Nurdie Spitzenteams Borussia Mönchengladbach (zwei), FC Schalke 04 (sechs), Bayer 04 Leverkusen (sieben) und 1. FC Köln (13) weisen eine bessere Bilanz auf. „Die Jungs haben in den vergangenen Wochen sehr hart gearbeitet, da sie sich im Abwehrverhalten unbedingt verbessern wollten. Uns freut unheimlich, dass unsere Übungen bereits m Training so gut durchgeführt werden“, lobt Schmidt. Auch die Treffer offenbarten, dass die Lernerfolge aus dem Training am Spieltag umgesetzt werden können. Nach einer schnellen Kombination mit Felix Wilms, Mikail Karan und Elvedin Dzeladin erzielte Miran Ucar etwa den Führungstreffer. „Zuletzt haben wir in vielen Trainingsstunden an unserem Offensivspiel gefeilt“, erklärt Jang. „Die letzten Spieltage haben uns noch einmal vor Augen geführt, mit welcher Geschwindigkeit unsere Gegner unterwegs sind. Wenn wir zu langsam spielen, wird uns der Ball ganz schnell weggenommen. Deshalb legen wir viel Wert darauf, dass unsere Spieler nur einen, maximal zwei Ballkontakte haben.“