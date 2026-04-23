Ratingen 04/19 braucht gegen KFC Uerdingen den Sieg

Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage derweil weiter zu. Der FSV Duisburg steht als Vorletzter massiv unter Druck und benötigt gegen ETB Schwarz-Weiß Essen dringend Punkte, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren. Besonders brisant ist das direkte Duell zwischen VfL Rhede und VfB Homberg: Während Rhede aktuell auf einem Qualifikationsplatz steht, kämpft Homberg als Zwölfter gegen den direkten Abstieg. Mit Blick auf die enge Konstellation zwischen Rang acht und zwölf könnte dieser Spieltag bereits eine Vorentscheidung im Rennen um Klassenerhalt, Qualifikation und Abstieg liefern.