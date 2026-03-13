Ratingen 04/19 behält den Fokus auf sich selbst

Auf die Ratinger wartet ein weiteres Topspiel. – Foto: IMAGO/ Fotostand

Für das Heimspiel im Stadion am Freitag (19.30 Uhr) gegen den TSV Meerbusch kehrt Clinton Asare in den Kader von Ratingen 04/19 zurück: Der defensive Mittelfeldmann hat seine Gelbsperre abgesessen und steht dem Spitzenreiter der Oberliga gegen den Tabellenvierten wieder zur Verfügung. Im Hinspiel hatte der 24-Jährige das 1:0 in der dritten Minute geschossen und so den Weg geebnet zum 3:1-Sieg.

Ein solcher „Dosenöffner“ fehlte den Ratingern zuletzt beim Tabellenvorletzten 1. FC Kleve. Durch das 0:0 schmolz der Vorsprung auf zwei Zähler vor dem VfB 03 Hilden, der wie 04/19 die Lizenz für die Regionalliga beantragen wird – und dem zuvor fünfmal in Serie siegreichen TSV Meerbusch zuletzt unmittelbar nach dem Rücktritt seines Trainers Marcel Winkens eine 5:0-Heimklatsche beibrachte. „So eine Schmach im Spitzenspiel des damaligen Dritten gegen den Zweiten – das kann schon eine Menge mit Meerbusch machen“, glaubt Damian Apfeld. Der 04/19-Cheftrainer ergänzt aber sofort: „Allerdings in beide Richtungen. Da kann sich jetzt auch Charakter zeigen, Wut im Bauch und das Verlangen nach einer Reaktion.“

Nicht zu sehr um den Gegner kümmern

Darauf liegt aber nicht der Ratinger Fokus. „Es hilft uns nicht, wenn wir uns mit der Situation des Gegners beschäftigen. Meerbuschs Siegesserie ist gerissen, unsere aber auch, dass wir, wenn wir ein Spiel nicht gewonnen haben, das darauffolgende gewinnen“, erinnert Apfeld an das 1:1 daheim gegen die SpVg Schonnebeck und eben das 0:0 in Kleve. Die Forderung, die sich daraus ableitet: „Wir wollen jetzt wieder einen Dreier holen.“ Der tabellarisch ebenfalls eminent wichtig wäre. Apfeld entgegnet: „Es sind noch zwölf Spieltage zu spielen – da wird noch so viel passieren in alle Richtungen bei allen Teams.“

Dennoch hätte ein Sieg in Kleve den Ratingern gut getan. Ihr bester Saisontorschütze Emre Demircan verpasste dabei den frühen „Dosenöffner“, als er in der neunten Minute per Strafstoß an Torwart Ahmet Taner scheiterte – sein erst zweiter vergebener Elfmeter der Saison. In der Nachbetrachtung findet Apfeld: „Wenn der reingeht, wird es ein anderes Spiel. Ich bin aber insgesamt gar nicht so unzufrieden. Wir haben über 90 Minuten eine sehr gute Energie auf dem Platz gehabt, hatten eine gute Spielkontrolle, viel Ballbesitz, auch im Strafraum des Gegners, und eine gute Verteidigung. Trotzdem sind es zwei verlorene Punkte.“

Aus der hohen Anzahl an Standards hätte 04/19 mehr machen müssen, auch manche Ausführung ärgerte Apfeld. „Da müssen wir konzentrierter sein“, fordert der Trainer, der findet: „Wir merken immer mehr, dass uns der Gegner als Tabellenführer wahrnimmt. Das beeinflusst auch die Spielvorbereitung, weil Gegner gegen uns einen anderen Matchplan haben, als sie es im Spiel zuvor hatten. Sie stehen viel tiefer, gehen mehr auf Konter, bringen noch mehr Prozent rein. Das bedeutet, dass wir uns noch mehr auf uns fokussieren müssen als auf den Gegner.“ Und da können Standards ein Mittel sein, das „wir manchmal benötigen, um einen Dosenöffner zu haben“, sagt Apfeld, der von seinem Team „die gleiche Energie über 90 Minuten wie in Kleve“ einfordert.

INFO: Es gibt noch freie Plätze im Fußballcamp

Osterferien Vom 30. März bis 2. April veranstaltet Ratingen 04/19 ein Fußballcamp im Sportpark am Götschenbeck. Dann geht es täglich von 9.30 bis 15.30 Uhr um den Ball, um 11 Uhr gibt es ein „zweites Frühstück“ aus Früchten, um 12.30 Uhr ein Mittagessen in der Sportpark-Gastro – Wasser steht zur Verfügung.

Organisation Die Teilnehmer werden in Altersgruppen eingeteilt, alle erhalten Fußballtrikots von Capelli, eine Urkunde, eine Medaille und ein Gruppenfoto. Auch Pokale werden überreicht, das DFB-Fußballabzeichen wird abgenommen und die „WM“ findet statt. Das Camp kostet Vereinsmitglieder 165 Euro, sonst 185 Euro. Vorstandsmitglied Reinhold Mauermann freut sich über sein bewährtes Team mit Timo Bolte und Daniel Kampmann.

Info und Anmeldung bei Timo Bolte unter Telefon 0162/3469295 oder per E-Mail an timomunsch@gmail.com oder über die Homepage www.ratingen0419.de