Ratingen 04/19 bedient sich bei einem Liga-Konkurrenten

Bei Ratingen 04/19 geht der Umbruch vor der neuen Saison in der Oberliga weiter: Nachdem der Klub am Wochenende den Abgang von Mittelfeldspieler Maximilian Dimitrijevski verkündet hat, gab es am Montag den nächsten Zugang. Damit bleiben die Transfers auch in der Waage: Zehn Spieler haben 04/19 inzwischen verlassen, zehn neue kommen ins Team des neuen Trainers Damian Apfeld hinzu.