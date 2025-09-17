Ratingen 04/19 bangt nach Sieg im Pokal um drei Spieler

„Ich fand uns nicht super gut. Die Jungs meinten in der Kabine, dass es im Pokal doch nur darum ginge, eine Runde weiterzukommen. Das stimmt schon, trotzdem werden wir das eine oder andere nehmen, um das aufzuarbeiten. Im Ligaalltag müssen wir souveräner sein, das war mir ein Stück weit zu wild.“ Was unter anderem auch an den vielen Wechseln lag. Zwei Tage nach dem 5:0 über den 1. FC Kleve musste dennoch etwas Frische ins Ratinger Spiel, schließlich hatte Gegner Scherpenberg bereits am Freitagabend gespielt. Apfeld: „Es ist aber auch Jammern auf sehr hohem Niveau, wenn du gegen einen guten Landesligisten dennoch fünf Tore schießt.“