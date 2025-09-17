Ratingen 04/19 bangt nach Sieg im Pokal um drei Spieler

Ratingen 04/19 hat souverän das Achtelfinale im Niederrheinpokal erreicht. Beim Landesligisten SV Scherpenberg setzte sich die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld mit 5:1 durch und unterstrich damit wieder einmal seine Offensivqualitäten. Und das, obwohl der Coach für die Partie bei den Moersern, nur zwei Tage nach dem 5:0-Heimsieg gegen Kleve, ordentlich durchrotiert hatte.
Wie bereits angekündigt hatte Apfeld im Tor Dennis Raschka für Marvin Gomoluch gebracht. Ansonsten kamen Georgios Touloupis, Edin Hadzibajramovic, Cem Sabanci, Fabrizio Fili, Jommy Can Atila und Rinor Rexha für Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Ali Hassan Hammoud, Emre Demircan, Sven Kreyer und Clinton Asare. „Am Ende war das Ergebnis deutlicher als der Spielverlauf. Wir haben uns schon schwergetan“, sagt Apfeld.
Dabei sah es erst einmal ganz gut aus. Schon nach einer Viertelstunde hatte Edin Hadzibajramovic die Blau-Gelben in Führung geschossen. „Wir hatten dann eine ziemlich gute Phase, in der wir hätten erhöhen können. Leider haben wir das nicht genutzt und stattdessen den Ausgleich kassiert. Danach war es wirklich offen“, gesteht Apfeld. Ali Gülcan erzielte dann in der 28. Minute den Ausgleichstreffer für den Landesligisten.
Zur Pause stellte Apfeld dann wieder um, setzte auf das bewährte Spielsystem, um in die gewohnte Positionierung und die gewohnten Abläufe zu kommen. Dazu brachte er Emre Demircan und Umut Yildiz. „Wir sind mit weitaus mehr Energie aus der Kabine gekommen, haben früher gepresst und wurden effektiver. Georgios Touloupis (54.) und Emre Demircan (63.) erhöhten schnell auf ein vermeintlich komfortables 3:1. Vermeintlich, weil Scherpenberg sich in der Folge weiterhin nicht aufgab: „Sie waren immer wieder gut im Rennen und haben alles reingeworfen“, sagt Apfeld. Am Ende stellten Rexha und Touloupis den 5:1-Endstand her.
„Ich fand uns nicht super gut. Die Jungs meinten in der Kabine, dass es im Pokal doch nur darum ginge, eine Runde weiterzukommen. Das stimmt schon, trotzdem werden wir das eine oder andere nehmen, um das aufzuarbeiten. Im Ligaalltag müssen wir souveräner sein, das war mir ein Stück weit zu wild.“ Was unter anderem auch an den vielen Wechseln lag. Zwei Tage nach dem 5:0 über den 1. FC Kleve musste dennoch etwas Frische ins Ratinger Spiel, schließlich hatte Gegner Scherpenberg bereits am Freitagabend gespielt. Apfeld: „Es ist aber auch Jammern auf sehr hohem Niveau, wenn du gegen einen guten Landesligisten dennoch fünf Tore schießt.“
Die Qualitäten in der Offensive derzeit – kein Oberligist hat mehr Tore erzielt als Ratingen – ließe sich dabei auch nicht wegdiskutieren. „Als Trainer sehe ich aber auch meine Aufgabe darin, noch einmal genauer hinzuschauen und gute und schlechte Dinge mehr rauszuziehen, als das ein Spieler machen muss.“
Zu den schlechten Dingen gehört dann auch, dass nach dem Pokalspiel nun gleich drei Spieler angeschlagen sind. Yannick Geisler verletzte sich in der letzten Aktion vor seiner Auswechslung bei einem Pressschlag am Fuß. Touloupis musste ebenfalls kurz vor dem Ende aus dem gleichen Grund raus. Cem Sabanci klagte über muskuläre Probleme und musste ebenfalls ausgewechselt werden. „Da müssen wir abwarten, wie es ins Wochenende geht oder ob jemand sogar ausfällt.“
Das Achtelfinale wird laut Rahmenspielplan des Fußballverbands Niederrhein am 14. Oktober ausgetragen. Auf wen Ratingen 04/19 dann treffen wird, ist noch nicht ausgelost. Auch die Auslosung ist noch nicht terminiert. Mit dem Ruhrpott-Derby zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen steht auch noch eine Partie der zweiten Spielrunde aus. Einen Wunschgegner für das Achtelfinale hat Apfeld jedenfalls nicht. „Bei einem Oberligisten gibt es da immer zwei Seiten: Entweder geht es darum, so weit wie möglich zu kommen. Da wäre bei einem Gegner aus der gleichen Liga die Wahrscheinlichkeit höher. Ansonsten gibt es natürlich die beiden Zuschauermagneten MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Aber diesen einen Wunschgegner habe ich nicht.“
In der Liga geht es für die Ratinger am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim TSV Meerbsch weiter.