Ratifo beim Afrika-Cup: So lief Spiel eins gegen die Elfenbeinküste

Während der Fußball zumindest für ein paar Tage pausiert und wir Weihnachten feiern, wird in Marokko der Afrika-Cup ausgespielt.
Mit dabei sind mehrere Akteure aus dem deutschen Profifußball. Auch Stanley Ratifo ist nach Nordafrika gereist, um sein Land zu vertreten. Mit Mosambik tritt der Stürmer der BSG Chemie Leipzig in Gruppe F an. Gegner sind Gabun und Kamerun. Am gestrigen 24. Dezember fand das erste Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste statt.
Gegen den deutschen WM-Gruppengegner, bei dem unter anderem RB-Shootingsstar Yan Diomande oder Amad Diallo von Manchester United auflaufen, durfte Ratifo von Beginn an ran, agierte als Sturmspitze. In der noch torlosen ersten Hälfte war Mosambik, das als klarer Underdog in die Partie gegangen war, viel mit Verteidigen beschäftigt. Und so kam Ratifo nur selten zu Ballaktionen. Doch die Abwehr stand zunächst gut.
Nach der Pause dauerte es nicht lang, ehe die Elfenbeinküste in Führung ging. Uniteds Amad Diallo verwertete eine Ablage von Frank Kessie (Al Ahli, Saudi-Arabien), traf per Flachschuss ins lange Eck. In der 67. Minute war die Partie für Ratifo dann beendet. Der Regionalliga-Spieler wurde durch Faisal Bangal ersetzt. Weitere Tore sollten im strömenden Regen nicht mehr fallen und so gewann die Elfenbeinküste die Auftaktpartie vor etwa 13.000 Zuschauern knapp.
Spiel zwei am Sonntag
Für Ratifo und Mosambik geht es am Sonntag gegen Gabun weiter. Anstoß ist um 13:30 Uhr deutscher Zeit. Um die Chance aufs Weiterkommen zu erhalten, muss ein Sieg her. Gabun unterlag im ersten Spiel Kamerun mit 0:1. Gegen die geht es für Mosambik dann am Silvesterabend um 20 Uhr. Neben den ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich auch die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale. Die K.O.-Phase läuft ab dem 03. Januar. Mit oder ohne Ratifo wird sich zeigen.