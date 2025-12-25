Ratifo beim Afrika-Cup: So lief Spiel eins gegen die Elfenbeinküste

Während der Fußball zumindest für ein paar Tage pausiert und wir Weihnachten feiern, wird in Marokko der Afrika-Cup ausgespielt.

Mit dabei sind mehrere Akteure aus dem deutschen Profifußball. Auch Stanley Ratifo ist nach Nordafrika gereist, um sein Land zu vertreten. Mit Mosambik tritt der Stürmer der BSG Chemie Leipzig in Gruppe F an. Gegner sind Gabun und Kamerun. Am gestrigen 24. Dezember fand das erste Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste statt.

Gegen den deutschen WM-Gruppengegner, bei dem unter anderem RB-Shootingsstar Yan Diomande oder Amad Diallo von Manchester United auflaufen, durfte Ratifo von Beginn an ran, agierte als Sturmspitze. In der noch torlosen ersten Hälfte war Mosambik, das als klarer Underdog in die Partie gegangen war, viel mit Verteidigen beschäftigt. Und so kam Ratifo nur selten zu Ballaktionen. Doch die Abwehr stand zunächst gut.