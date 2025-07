Rathsmannsdorf: Veränderungen im Trainerteam

Der SV Rathsmannsdorf und Simon Schuster gehen in ihre vierte gemeinsame Saison. Nicht mehr dabei sein wird allerdings Hannes Schuster sein, der bislang als "Co" seines Sohnes fungiert hat.

Neben der Verlängerung mit dem Spielertrainer freuen sich die Verantwortlichen, dass alle Spieler für eine weitere Saison zugesagt haben. Die Saison 2024/25, die erste in der Kreisklasse nach zuvor zehn Jahren in der A-Klasse wurde auf einem hervorragenden fünften Platz abgeschlossen. Als Neuzugang konnte man in der Sommerpause Michael Woletz vom SV Hutthurm verpflichten, der in deren Bezirksliga-Reserve seine Stärken in der Offensive unter Beweis gestellt hat.









Die Lücke im Trainerteam wird indes mit Christoph Weber, der zum spielenden "Co" befördert wird und Felix Nothhaft, der bislang die A-Jugend der SG Garham / Rathsmannsdorf/ Windorf gecoacht hat, qualitativ und quantitativ aufgefüllt. Nothaft ist im Besitz des B-Schein und tritt seine erste Trainerstelle im Herrenbereich an. Weber ist ebenfalls im Besitz dieses Scheins, konnte vor seinem Umzug nach Rathsmannsdorf bereits im Fussballbezirk Oberpfalz Erfahrung als Trainer sammeln und übernimmt nun noch mehr Verantwortung. Besagten B-Schein nimmt auch der Spielertrainer Simon Schuster demnächst in Angriff.