Rathsmannsdorf und Garham II gehen SG ein Die beiden Nachbarvereine haben sich für die Gründung einer Spielgemeinschaft entschieden von PM · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser

Von links: SV Garham mit Josef Weber, Alois Eimannsberger, Josef Leizinger; SV Rathsmannsdorf mit Christopher Erhard, Matthias Erhard, Stefan Kühberger, Matthias Anetsberger – Foto: Weber

Der SV Rathsmannsdorf (Kreisklasse Deggendorf) und der SV Garham II (A-Klasse Passau) gehen ab der Saison 2026/2027 gemeinsame Wege. Die beiden Vereine bilden eine Spielgemeinschaft und werden künftig als SG Rathsmannsdorf I / Garham II in der Kreisklasse antreten - sofern der SVR den Klassenerhalt schafft. Zusätzlich soll auch eine gemeinsame Reservemannschaft gemeldet werden. Der Status der ersten Mannschaft des SV Garham als Bezirksligist bleibt davon unberührt.

Die Entscheidung für diesen Schritt fiel aus sportlichen Überlegungen heraus. Spielermangel war für keinen der beiden Vereine der ausschlaggebende Grund, da der Spielbetrieb auch künftig jeweils eigenständig hätte gesichert werden können. Vielmehr verfolgen beide Klubs das Ziel, weiterhin attraktiven und leistungsorientierten Fußball zu bieten. Zugleich knüpft die neue Spielgemeinschaft an die bereits seit 17 Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit im Jugendbereich an. In der Jugendspielgemeinschaft Garham/Rathsmannsdorf/Windorf arbeiten die drei Vereine seit langem eng zusammen – ein Modell, das nun auch im Seniorenbereich im Duett Rathsmannsdorf/Garham fortgeführt werden soll.



Christoph Erhard, 1. Vorstand des SV Rathsmannsdorf, äußert sich dazu wie folgt: "Seitens des SV Rathsmannsdorf suchten wir die Gespräche mit dem SV Garham, um eine mögliche Fusion im Herrenbereich zu erörtern. Nach sehr konstruktiven Gesprächen waren wir uns schnell einig, in Zukunft neben dem Jugendbereich unseren gemeinsamen Weg um den Herrenbereich zu erweitern. Somit sehen wir uns gemeinsam sehr gut aufgestellt, um die Qualität und Quantität in den jeweiligen Spielklassen langfristig aufrecht zu erhalten und unsere Stärken zu bündeln.“

Rückhalt erhielt die Entscheidung auch von den aktiven Spielern beider Mannschaften. Viele von ihnen kennen sich bereits aus der gemeinsamen Jugendzeit. Besonders der Nachwuchs soll künftig von der neuen Struktur profitieren: Mit der Bezirksliga-Mannschaft des SV Garham, der neuen Kreisklassen-SG sowie einer Reservemannschaft ergeben sich für junge Spieler attraktive Perspektiven im Herrenbereich.



Dies sieht auch Josef Leizinger, 1. Vorstand des SV Garham, so: "Die SG mit dem SV Rathsmannsdorf ist für uns der nächste logische Schritt in einer sportlichen Weiterentwicklung des Unterbaus der Bezirksliga-Mannschaft. Damit besteht für alle jungen Fußballer die Möglichkeit im Verein zu bleiben und sich für die jeweils passende Mannschaft zu entscheiden bis hin zur Entwicklung auf Bezirksliganiveau.“