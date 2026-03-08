Rathkamp: „Das fühlt sich natürlich wie eine Niederlage an“

Die Gastgeber bestimmten die Partie von Beginn an und erspielten sich eine Vielzahl klarer Möglichkeiten. Rathkamp zählte mehrere Szenen auf, die aus seiner Sicht eine deutliche Führung hätten bringen müssen. „Wir haben mehrere riesige Chancen vergeben. Beytullah Sengönül steht zweimal allein vor dem Tor und schießt ohne Überzeugung direkt den Torwart an.“

Trainer Timo Rathkamp wirkte nach dem Abpfiff entsprechend ernüchtert: „Das fühlt sich natürlich wie eine Niederlage an.“ Seine Mannschaft habe bereits in der ersten Halbzeit die Entscheidung verpasst. „Wir müssen zur Halbzeit mindestens 3:0 führen, wenn nicht sogar 4:0.“

Hinzu kam ein verschossener Strafstoß in der 28. Minute. „Dann verschießt Christoph Harms auch noch einen Elfmeter, der nur an den Pfosten geht“, sagte Rathkamp. Auch kurz vor der Pause ließ Twistringen eine weitere Großchance liegen: „Wir laufen sogar mit vier gegen einen auf das Tor von Neunkirchen zu, aber Moritz Stöver schließt zu überhastet ab und der Torwart hält.“

Trotz der vergebenen Möglichkeiten gingen die Gastgeber kurz vor der Pause verdient in Führung. „Immerhin gehen wir durch das Tor von Moritz Stöver nach Vorlage von Tom Thiede mit 1:0 in die Pause. Verdient war das auf jeden Fall, aber eigentlich viel zu wenig. Das Spiel hätte zur Halbzeit schon entschieden sein müssen.“

Neuenkirchen nutzt erste Chance

Nach dem Seitenwechsel kam der Gast überraschend zum Ausgleich. „Wie es im Fußball dann oft läuft, bekommen wir kurz nach der Pause aus dem Nichts das 1:1“, erklärte Rathkamp. „Ein langer Ball von der Mittellinie, unser Außenverteidiger unterschätzt ihn ein wenig. Jannik Blome hält den ersten Abschluss noch, aber im Nachschuss macht Hülseberg den Ausgleich.“

Twistringen reagierte jedoch schnell. In der 55. Minute stellte Johann Beuke nach einer flachen Hereingabe von Moritz Stöver die Führung wieder her. „Moritz Stöver kommt über rechts durch und legt den Ball flach in den Rückraum auf den Elfmeterpunkt. Johan Beuke nimmt ihn direkt und jagt ihn unter die Latte zum 2:1.“

Chancen zur Entscheidung bleiben ungenutzt

Auch danach blieb Twistringen das bessere Team, verpasste jedoch erneut die Entscheidung. „In der 75. Minute müssen wir das 3:1 machen. Nach Vorlage von Moritz Stöver bekommt Aaron Djulic den Ball ein bis zwei Meter vor dem Tor, bringt ihn aber nicht über die Linie“, schilderte Rathkamp.

Kurz darauf vergab auch Beuke eine gute Gelegenheit. „Er läuft nach einem tiefen Pass von Marvin Schwenker fast allein aufs Tor zu, versucht aber einen Lupfer statt einfach abzuschließen.“

Später Nackenschlag

In der Schlussphase zog sich Twistringen zunehmend zurück. „Ab der 80. Minute lassen wir uns dann immer mehr hinten reindrücken. Neunkirchen spielt nur noch lange Bälle, die wir nicht konsequent genug verteidigen.“

In der Nachspielzeit fiel schließlich der Ausgleich. „Wir haben eigentlich Freistoß an der Mittellinie, wollen ihn schnell ausführen, spielen aber ins Abseits“, berichtete Rathkamp. „Der Torwart von Neunkirchen schlägt den Ball danach weit nach vorne. Wir klären nicht richtig und Richard Sikut nimmt den Ball aus etwa 17 Metern mit der Brust an und trifft volley in den Winkel zum 2:2.“

Ernüchterung nach dem Abpfiff

Die Stimmung nach dem Spiel sei entsprechend gedrückt gewesen. „Bei uns herrschte Totenstille“, sagte Rathkamp. „Vor rund 400 Zuschauern sind das zwei verlorene Punkte.“

Die Ursache sieht er klar in der Chancenverwertung: „Wenn man seine Chancen nicht nutzt und das Spiel lange offen lässt, baut man den Gegner irgendwann wieder auf. Das tut weh – heute vielleicht sogar noch mehr als direkt nach dem Spiel.“

Trotz des späten Rückschlags bleibt Twistringen Tabellenführer der Bezirksliga 1 Hannover, allerdings mit weiterhin engem Abstand zum VfR Evesen.