Rathgeber übernimmt im Sommer

– Foto: Verein

Der SV Fortuna Ballendorf stellt die Weichen für die Zukunft: Ab Juli 2026 übernimmt Patrick Rathgeber das Traineramt und tritt damit die Nachfolge von Michael Alexander an.

Nach intensiven Gesprächen zwischen Verein und Trainer konnten sich beide Seiten auf eine Zusammenarbeit verständigen. Patrick Rathgeber wusste dabei nicht nur mit seiner sympathischen und klaren Art zu überzeugen, sondern vor allem mit einem strukturierten Plan für die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft.