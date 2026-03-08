Rathgeber übernimmt im Sommer

Der SV Fortuna Ballendorf stellt die Weichen für die Zukunft: Ab Juli 2026 übernimmt Patrick Rathgeber das Traineramt und tritt damit die Nachfolge von Michael Alexander an.
Nach intensiven Gesprächen zwischen Verein und Trainer konnten sich beide Seiten auf eine Zusammenarbeit verständigen. Patrick Rathgeber wusste dabei nicht nur mit seiner sympathischen und klaren Art zu überzeugen, sondern vor allem mit einem strukturierten Plan für die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft.
Mit der nun geschaffenen Planungssicherheit auf der Trainerposition blickt die Fortuna voller Vorfreude auf die kommende Rückrunde. Gemeinsam mit dem aktuellen Trainerteam möchte man die anvisierten Ziele konsequent angehen und Schritt für Schritt erfolgreich umsetzen.
Der SV Fortuna Ballendorf sieht sich mit der Verpflichtung von Patrick Rathgeber bestens für die kommenden Herausforderungen gerüstet. Der Verein ist überzeugt, dass er mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner klaren sportlichen Vision wichtige Impulse setzen und die positive Entwicklung der Mannschaft nachhaltig weiterführen wird.