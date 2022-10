Rather SV braucht Punkte für die Moral Beim Fußball-Landesligisten hat die jüngste Niederlage die Dinge verändert.

Der Rather SV möchte nach zuletzt drei erfolglosen Spielen in der Fußball-Landesliga endlich wieder dreifach Punkten: Das Team von Trainer Deniz Aktag ist bereits am Freitagabend (20 Uhr) beim ASV Süchteln im Einsatz. Nachdem die Rather den Kontakt zum Spitzenreiter Büderich durch die 0:2-Niederlage im direkten Duell zuletzt verloren haben, soll nun zumindest der Vorsprung auf die untere Tabellenregion gewahrt und idealerweise ausgebaut werden.

Für die letzten Partien der Hinrunde haben die Rather eine klare Zielvorgabe: „Wir wollen aus den nächsten drei Spielen das Maximum erreichen.“ Bei Süchteln, zuhause gegen Kapellen und bei Victoria Mennrath sollen drei Siege her. In den beiden Duellen der Rückrunde im Dezember in Unterrath und gegen Hilden II wird ebenfalls mindestens ein Dreier angepeilt.

„Wir wollen mit 30 Punkten in die Winterpause gehen“, rechnet Aktag, dessen Team derzeit mit 17 Zählern auf dem dritten Platz der Tabelle steht. „Die restlichen Punkte für den Klassenerhalt wollen wir dann in der Rückrunde noch einsammeln.“ Der Blick bei den Schwarz-Weißen geht entsprechend – zumindest im offiziellen Sprachgebrauch – weiter nach unten und nicht nach oben. Allerdings haben gerade die vergangenen Wochen auch gezeigt, dass es für den ganz großen Sprung in Rath in dieser Saison wohl noch nicht reichen dürfte. Für ein Abrutschen in den Abstiegskampf ist das Team hingegen zu stark – zumal im Winter noch weitere Spieler verpflichtet werden sollen.

Am Freitagabend muss der Rather Coach auf die verletzten Tobias Schmidt-Kessen und Christian Bus verzichten. „Beide werden in der Hinrunde wohl nicht mehr spielen können“, so Aktag.