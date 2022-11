Schon zum dritten Mal muss der RSV an einem Freitagabend auswärts spielen. – Foto: Ulrich Reiners

Rather SV ärgert sich über Spiele an Freitagabenden Landesliga, Gruppe 1: Der Rather SV muss am Abend bei Victoria Mennrath antreten.

Der Rather SV muss wieder am ungeliebten Freitagabend ran: Der Fußball-Landesligist ist ab 20 Uhr beim SC Victoria Mennrath im Einsatz. Der Trainer Deniz Aktag ist alles andere als begeistert über diesen Termin: „Ich werde es einfach nicht verstehen, wie man für freitagabends Spiele ansetzen kann. Einige Spieler stehen um 5 Uhr morgens auf für die Arbeit und dürfen gleichzeitig die Fußballtasche packen, weil wir uns um 17 Uhr auf den Weg machen müssen. Und wir sind dann erst um 23.30 Uhr wieder zuhause.“

Heute, 20:00 Uhr Victoria Mennrath Mennrath Rather SV Rather SV 20:00 PUSH

Für den Rather SV ist es bereits der dritte Einsatz am ungeliebten Freitag in dieser Saison – und das zum dritten Mal auswärts. Anfang September gab es einen 1:0-Erfolg beim VfB Hilden II, Ende Oktober folgte eine 1:2-Niederlage beim ASV Süchteln. Diesmal geht es ins rund 50 Kilometer entfernte Mennrath, einen Stadtteil im Westen Mönchengladbachs. Dabei wird Aktag personell improvisieren müssen: Tobias Schmidt-Kessen fällt schon wieder verletzt aus, könnte aber in der Woche darauf gegen die SG Unterrath schon wieder in den Kader zurückkehren. Der japanische Mittelfeldspieler Yukichi Sasaki brach sich im Training zwei Zehen und wird den Rathern daher wochenlang fehlen. Im Tor wird abermals Max Möllemann stehen. Sein Rivale Kaito Ikeda kehrte erst unter der Woche von einer familiär bedingten Reise aus seiner japanischen Heimat zurück.