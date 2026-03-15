Rathenower Aufbäumen kommt zu spät: 1:2-Niederlage in Rostock

Das Vorhaben, wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln, erlitt bereits in der Anfangsphase einen herben Dämpfer. In der 9. Spielminute erzielte Bennett Peters die Führung für die Rostocker Zweitvertretung. Die Rathenower bemühten sich in der Folge um eine geordnete Spielweise. Doch gegen den F.C. Hansa Rostock II fehlte es zunächst an der nötigen Durchschlagskraft, um die Defensive der Hausherren ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Doppelpack sorgt für die Vorentscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen nicht, das Spielgeschehen entscheidend zu drehen. Stattdessen war es erneut Bennett Peters, der in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 erhöhte. Für den FSV Optik Rathenow schien die Begegnung zu diesem Zeitpunkt bereits verloren, da die Rostocker Abwehr kaum Lücken offenbarte und die Angriffsbemühungen der Rathenower konsequent unterband.

Späte Hoffnung durch den Anschlusstreffer

In der Schlussphase bewiesen die Rathenower jedoch Charakter und gaben sich nicht kampflos geschlagen. Das Engagement wurde in der 84. Spielminute belohnt, als Yohji Irvan Koré den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Dieser Treffer löste eine emotionale Schlussphase aus, in der die Gäste alles nach vorne warfen, um doch noch einen Punkt zu retten. Trotz des späten Aufbäumens blieb der Ausgleich jedoch aus. Die Enttäuschung nach dem Abpfiff war groß, da der leidenschaftliche Einsatz in den letzten Minuten unbelohnt blieb und die Heimreise ohne Punkte angetreten werden musste.

Englische Woche als Chance zur Korrektur

Lange Zeit zum Verarbeiten der Niederlage bleibt nicht, denn der Spielplan sieht bereits für den kommenden Mittwoch, 18.03.2026, die nächste Aufgabe vor. Um 19 Uhr empfängt der FSV Optik Rathenow den SV Sparta Lichtenberg. Gegen den Tabellensiebten ist eine Leistungssteigerung zwingend erforderlich, um den Anschluss an das untere Mittelfeld nicht vollends zu verlieren.