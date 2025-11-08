Rathenow trotzt Favorit, Viktoria Berlin überrascht in Siedenbollentin

In der heutigen Fortsetzung des 12. Spieltags der NOFV-Oberliga Nord teilten sich alle Teams die Punkte – mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Während der FSV Optik Rathenow gegen den favorisierten Tennis Borussia Berlin ein Remis erkämpfte, erlebte der SV Siedenbollentin gegen Schlusslicht FC Viktoria 1889 Berlin einen unerwartet schwierigen Nachmittag.

Der SV Lichtenberg 47 hat seine starke Form eindrucksvoll bestätigt und gegen Aufsteiger SG Union Klosterfelde einen Heimsieg eingefahren. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung tat sich der Favorit in der ersten Halbzeit noch schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lichtenberg deutlich das Tempo – und wurde prompt belohnt. In der 60. Minute traf Sebastian Reiniger zur Führung. Nur eine Minute später sorgte John Gruber für die frühe Vorentscheidung. Klosterfelde versuchte zwar, mit Einsatz und Leidenschaft gegenzuhalten, konnte aber kaum noch Akzente nach vorn setzen. ---

Der FSV Optik Rathenow hat seine aufsteigende Form bestätigt und dem ambitionierten Tennis Borussia Berlin ein 1:1 abgetrotzt. Schon in der 14. Minute sorgte Christiantus Nnanna Onu für die frühe Führung der Gastgeber. Die Berliner antworteten jedoch noch vor der Pause: Furkan Karabiyik glich in der 39. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten. Es blieb aber beim 1:1. ---

Der SV Siedenbollentin kam gegen den Tabellenletzten FC Viktoria 1889 Berlin nicht über ein 1:1 hinaus und ließ damit wichtige Punkte liegen. Früh schien alles nach Plan zu laufen, als Daniel Eidtner in der dritten Minute per Handelfmeter zur Führung traf. Doch die Gäste aus Berlin zeigten Moral und glichen in der 54. Minute durch Enes Küc aus. In einem zähen und kampfbetonten Spiel fanden die Gastgeber nach dem Ausgleich nur selten zu ihrer gewohnten Durchschlagskraft. Viktoria hielt mit viel Einsatz dagegen und verteidigte das Remis bis zum Schlusspfiff. ---

Zwei Teams, die den Anschluss nach oben suchen, treffen aufeinander. Sparta Lichtenberg musste sich zuletzt Viktoria Berlin überraschend deutlich mit 1:4 geschlagen geben und steht unter Zugzwang. Zu oft fehlte zuletzt die defensive Stabilität, um enge Spiele zu gewinnen. Der FC Anker Wismar hatte am vergangenen Wochenende spielfrei, davor setzte es ein 0:3 gegen Tasmania Berlin. Auch die Hanseaten brauchen Punkte, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht zu verlieren. Es dürfte intensiv zugehen – ein Duell, das Kampfgeist und Konzentration verlangt. ---

Tasmania Berlin grüßt nach dem 3:0 in Wismar von der Tabellenspitze und will den Platz an der Sonne verteidigen. Mit Lukas Stagge, Nathaniel Amamoo und Pedro Vitor Cruz Magalhaes verfügen die Neuköllner über eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga. Doch auch die Defensive steht stabil – nur 14 Gegentreffer in elf Spielen. Die TSG Neustrelitz reist mit angeknackstem Selbstvertrauen an. Das 0:3 gegen Lichtenberg war ein Rückschlag, zumal man früh in Rückstand geriet. Trotzdem steckt viel Potenzial in der Mannschaft, die vor allem auswärts überraschen kann. ---

Für Croatia Berlin geht es um viel. Der Aufsteiger steht nach elf Niederlagen auf Platz 15 und muss dringend punkten, um den Anschluss zu halten. Beim 1:3 in Klosterfelde fehlte es an Stabilität, besonders in der Defensive. Der Berliner AK war zuletzt spielfrei, kann also mit frischen Kräften antreten. Die Mannschaft will punkten und den Abstand nach unten vergrößern. Beide Teams kämpfen mit offenem Visier – viel Einsatz, viele Emotionen sind garantiert. ---

Wenn Hansa Rostock II auf Dynamo Schwerin trifft, ist Brisanz im Spiel. Die junge Hansa-Elf musste am vergangenen Wochenende pausieren und ist heiß darauf, wieder anzugreifen. Zudem steht nun ein Duell zweier Teams aus Mecklenburg-Vorpommern an. Dynamo Schwerin reist mit einer Enttäuschung im Gepäck an – das 0:1 gegen Rathenow war ein Rückschlag, den man in der Landeshauptstadt erst einmal verdauen musste. Doch das Duell in Rostock bietet die perfekte Gelegenheit zur Wiedergutmachung. ---

