Rathenow stark, Hansa Rostock II oben – Viktoria Berlin bleibt sieglos

Der 7. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord endete heute mit einer Mischung aus packenden Spielen, deutlichen Ergebnissen und emotionalen Momenten. Während TuS Makkabi Berlin und Hansa Rostock II ihre Ambitionen untermauerten, rutschte Viktoria Berlin immer tiefer in die Krise. Auch im Tabellenkeller sorgten wichtige Punkte für Bewegung.

Vor 791 Zuschauern entwickelte sich in Berlin ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Mahlsdorf startete besser und ging in der 20. Minute durch Jason Rupp mit 1:0 in Führung. Doch nur drei Minuten später brachte Christian Gawe die Hausherren zurück ins Spiel und glich zum 1:1 aus. Direkt nach Wiederbeginn schlug Lichtenberg erneut zu: Sebastian Reiniger erzielte in der 46. Minute das 2:1. Doch Mahlsdorf zeigte Moral und antwortete durch Nils Wilko Stettin, der in der 56. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte. In dieser intensiven Partie war es dann John Gruber, der Lichtenberg in der 66. Minute wieder nach vorne brachte. Als Sebastian Reiniger in der 77. Minute auf 4:2 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen. Doch Mahlsdorf kämpfte bis zur letzten Sekunde: Peter Köster verkürzte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter auf 4:3. Am Ende jubelte aber Lichtenberg 47. ---

Die Zuschauer erlebten ein Spiel voller Emotionen. Anker Wismar ging in der 29. Minute durch Lucas Meyer mit 1:0 in Führung. Tennis Borussia Berlin antwortete nach der Pause mit großem Druck. Fabian Klawa gelang in der 48. Minute der Ausgleich. Die Partie blieb spannend, ehe Anton Pourfard in der 61. Minute das 2:1 für TeBe erzielte. Die Berliner ließen den Ausgleich nicht mehr zu. ---

Die Gastgeber starteten furios in die Partie und setzten früh ein Ausrufezeichen. Bereits in der 7. Minute erzielte Leon Walter das 1:0, das die Stimmung auf den Rängen anheizte. Klosterfelde blieb am Drücker und belohnte sich noch vor der Pause ein zweites Mal: Philip Einsiedel erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Mit diesem Vorsprung gingen die Hausherren in die Kabine und schienen auf dem besten Weg, den zweiten Saisonsieg einzufahren. Doch die Gäste aus Siedenbollentin bewiesen Moral. In der 61. Minute brachte Oskar Fijalkowski sein Team mit dem 2:1 zurück ins Spiel. Von da an drückten die Gäste immer stärker auf den Ausgleich, während Klosterfelde zunehmend unter Druck geriet. Acht Minuten vor dem Ende fiel dann das 2:2: Daniel Eidtner verwandelte in der 88. Minute einen Foulelfmeter. ---

Im Berliner Duell drehte TuS Makkabi Berlin nach frühem Rückstand die Partie und setzte sich mit 3:1 durch. Mark-Oliver Wittek brachte Viktoria in der 16. Minute in Führung. Doch nach der Pause bewies Makkabi große Moral: Teo Matkovic traf in der 61. Minute zum Ausgleich, ehe Kebba Kebell Suso in der 78. Minute die Partie drehte. Abdoul Karim Soumah setzte in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt. Für Viktoria bleibt die Lage prekär – die Mannschaft ist weiterhin ohne Sieg und am Tabellenende festgefahren. ---

In einem hochdramatischen Spiel setzte sich die Reserve von Hansa Rostock bei der TSG Neustrelitz knapp durch. Schon in der 15. Minute gerieten die Gastgeber nach einem Foulelfmeter von John Lukas Sauer in Rückstand und mussten zudem durch die Rote Karte gegen Justus Guth in Unterzahl weiterspielen. Sauer legte in der 27. Minute nach, ehe Julian Rüh in der 66. Minute auf 3:0 stellte. Neustrelitz bäumte sich dennoch auf: Manuel Härtel (70.) und Kevin Akogo (72.) machten die Begegnung noch einmal spannend. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr zum Ausgleich. ---

Wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte sich Optik Rathenow beim 3:0-Sieg in Berlin. Yohji Irvan Koré brachte die Gäste in der 47. Minute auf Kurs, ehe Luka Zdep mit einem Doppelschlag in der 80. und 82. Minute – letzterer per Foulelfmeter – alles klar machte. Croatia musste kurz vor Schluss zudem die Gelb-Rote Karte gegen Bene Brecht in der 81. Minute hinnehmen und bleibt im Tabellenkeller hängen. ---

Vor 280 Zuschauern zeigte Dynamo Schwerin eine starke Vorstellung und besiegte den SV Tasmania Berlin mit 3:1. Kingsley Alison Akindele (26.) und Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo (31.) stellten früh die Weichen. Zwar verkürzte Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 66. Minute per Foulelfmeter, doch Vsevolods Camkins machte in der 86. Minute den Heimsieg perfekt. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Mahdi Mohammadi (84.) brachte Schwerin den Vorsprung über die Zeit. ---

Einen deutlichen Sieg feierte der Berliner AK, der Sparta Lichtenberg klar mit 4:1 bezwang. Schon früh stellte Abdulkadir Beyazit in der 9. Minute auf 1:0. Zwar gelang Dominic Schmüser in der 38. Minute per Foulelfmeter der Ausgleich, doch kurz darauf legten die Gastgeber los. Beyazit traf in der 43. Minute erneut, Furkan Yildirim erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3), ehe Oskar Wardau in der 78. Minute den Schlusspunkt setzte.