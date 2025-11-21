Rathenow dreht Duell gegen FC Viktoria Berlin und eine Spielabsage

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

In der NOFV-Oberliga Nord eröffnete der FSV Optik Rathenow heute Abend den 14. Spieltag mit einem 2:1-Heimsieg gegen den FC Viktoria 1889 Berlin und verbessert seine Ausgangslage im Tabellenkeller. Zudem gibt es eine Spielabsage.

Zunächst setzte der Tabellenletzte aus Berlin das erste Ausrufezeichen: In der 24. Minute traf Tim Schüßler zur 1:0-Führung für den FC Viktoria 1889 Berlin und belohnte die Gäste für ihren mutigen Auftritt in der Anfangsphase. Rathenow brauchte Zeit, um sich von diesem Rückschlag zu erholen, kam dann aber mit sichtbar mehr Entschlossenheit aus der Kabine. Der Ausgleich fiel in der 65. Minute, als Luka Zdep zum 1:1 traf und damit den Glauben der Gastgeber an die Wende zurückbrachte.

Die Partie kippte nun spürbar zugunsten des FSV Optik Rathenow, der den Druck erhöhte und erneut jubelnte: In der 78. Minute erzielte Christiantus Nnanna Onu das 2:1 und drehte das Spiel endgültig zugunsten der Brandenburger. In der Schlussphase verteidigte Rathenow das Ergebnis mit viel Einsatz und brachte den wichtigen Sieg über die Zeit. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Der SV Lichtenberg 47 teilt das dazu mit: "Leider fällt unser Spiel am Samstag gegen die SG Dynamo Schwerin aufgrund der Platzverhältnisse aus." ---

In Neustrelitz treffen zwei Teams aufeinander, die von den Ergebnissen her in entgegengesetzte Richtungen unterwegs waren. Die TSG Neustrelitz verlor zuletzt mit 0:2 bei Tabellenführer SV Tasmania Berlin. Beide Treffer erzielte Pedro Vitor Cruz Magalhaes, zunächst in der 57. Minute und dann kurz vor Schluss in der 90. Minute. Mit 17:18 Toren und 13 Punkten steht Neustrelitz im unteren Tabellenmittelfeld und braucht gerade zu Hause jeden Punkt, um nicht tiefer in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Der SV Sparta Lichtenberg reist mit viel Selbstvertrauen an. Das 5:1 gegen den FC Anker Wismar war ein klares Ausrufezeichen. Daniel Hänsch eröffnete bereits in der 13. Minute, Etienne Nikol sorgte mit seinen Toren in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in der 45.+2 Minute und in der 66. Minute für klare Verhältnisse. Dazwischen hatte Lukas Rehbein in der 61. Minute das 3:0 erzielt, bevor Florian Esdorf in der 75. Minute für Anker verkürzte und Gani Gashi in der 86. Minute endgültig den Schlusspunkt setzte. Sparta hat nun 31:24 Tore und 19 Punkte auf dem Konto und wäre mit einem Auswärtssieg ein noch ernsterer Kandidat für die obere Tabellenhälfte. Neustrelitz wird versuchen, die Offensivwucht der Gäste zu bremsen und über Kompaktheit wieder in die Spur zu finden. ---

Ein Spitzenspiel steigt in Siedenbollentin. Der Aufsteiger SV Siedenbollentin misst sich mit Tabellenführer SV Tasmania Berlin – ein Duell, das viel über die Konstellation an der Spitze aussagen kann. Siedenbollentin hatte zuletzt ein schwieriges Programm: Gegen den FC Viktoria 1889 Berlin reichte es zu Hause zu einem 1:1, bei dem Daniel Eidtner bereits in der 3. Minute per Handelfmeter getroffen hatte, ehe Enes Küc in der 54. Minute ausglich. Anschließend setzte es ein deutliches 0:3 beim FC Anker Wismar, bei dem die Gastgeber nach den Toren von Lares Kodanek in der 12. Minute, Danilo John per Foulelfmeter in der 44. Minute und Luis Billep in der 49. Minute früh die Weichen stellten. Trotzdem steht Siedenbollentin mit 22:20 Toren und 21 Punkten als starker Aufsteiger im vorderen Bereich der Tabelle. Tasmania Berlin reist als Tabellenführer nach Mecklenburg-Vorpommern und befindet sich in einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lichtenberg 47. Der 2:0-Sieg gegen die TSG Neustrelitz war dabei ein weiterer Beleg für die Effizienz der Berliner, mit Pedro Vitor Cruz Magalhaes als Matchwinner, der in der 57. und in der 90. Minute traf. Mit 30:14 Toren und 25 Punkten hat Tasmania den zweitbesten Angriff und eine der besten Defensivreihen der Liga. Siedenbollentin wird versuchen, kompakt zu stehen und die Offensive der Gäste zu bremsen, während Tasmania die Gelegenheit hat, einen Verfolger auf Distanz zu halten. ---

In Klosterfelde geht es um wichtige Zähler zwischen zwei Teams, die sich im unteren Mittelfeld etabliert haben, aber nach oben schielen. Aufsteiger SG Union Klosterfelde verlor zuletzt mit 0:2 beim SV Lichtenberg 47, als Sebastian Reiniger in der 60. Minute und John Gruber in der 61. Minute die Partie entschieden. Mit 20:18 Toren und 14 Punkten steht Klosterfelde ordsolid da, aber der Abstand zur Abstiegszone ist noch zu klein, um beruhigt zu sein. Der Berliner AK hat ebenfalls 14 Punkte, aber ein leicht schlechteres Torverhältnis von 20:24 und dazu zuletzt ein emotionales Spiel hinter sich. Beim 1:1 beim S.D. Croatia Berlin sorgte Mehmet Uzuner in der 43. Minute zunächst für die Führung der Gastgeber, bevor Ali Ihsan Keles bereits in der 47. Minute ausglich. Nur eine Minute später sah Oskar Wardau Gelb-Rot in der 48. Minute, sodass der BAK lange in Unterzahl agieren musste. Das Remis unter diesen Umständen zeigt Moral, doch in Klosterfelde wird die Mannschaft daran gemessen, ob sie auswärts auch dreifach punkten kann. Beide Teams stehen in der Tabelle eng beieinander, was diesem Duell zusätzliche Brisanz verleiht. ---

Am Sonntag empfängt der S.D. Croatia Berlin das Team von Tennis Borussia Berlin. Die Gastgeber kämpfen mit nur acht Punkten und einem Torverhältnis von 14:33 gegen den Abstieg. Das 1:1 zuletzt gegen den Berliner AK war ein Punkt mit gemischten Gefühlen: Nach der Führung durch Mehmet Uzuner in der 43. Minute kassierte man schon in der 47. Minute den Ausgleich durch Ali Ihsan Keles, und obwohl der Gegner ab der 48. Minute nach der Gelb-Roten Karte gegen Oskar Wardau in Unterzahl war, sprang kein Sieg heraus. Tennis Borussia Berlin tritt dagegen mit breiter Brust an. Das klare 4:0 gestern Abend gegen FC Hansa Rostock II unter Flutlicht war ein starkes Signal: Anton Pourfard traf in der 32. und 63. Minute doppelt, ehe Ebrima Jobe in der 77. Minute und Muhammad Sey in der 90.+1 Minute nachlegten. Mit nun 21:20 Toren und 20 Punkten hat sich TeBe in die obere Tabellenhälfte geschoben. Bei Croatia wird Tennis Borussia auf seine spielerische Qualität setzen, während die Gastgeber über Kampf und Kompaktheit dagegenhalten müssen, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen. ---

