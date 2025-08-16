– Foto: Sandra Winkens

Ratheim will raus aus dem Tabellenkeller-Almstedt setzt auf Teamgeist Nach Zittersaison soll der VfJ Ratheim in der Kreisliga B1 stabiler auftreten

Trainer Kevin Almstedt blickt auf eine schwierige Vorsaison zurück, sieht aber dank guter Vorbereitung und gezielter Verstärkungen einen klaren Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld.

Der VfJ Ratheim hat eine Saison hinter sich, die vor allem in den letzten Minuten Nerven gekostet hat. Erst in der 86. Minute des finalen Spieltages stand der Klassenerhalt fest. Trainer Kevin Almstedt spricht von „gemischten Gefühlen“: Das Minimalziel sei erreicht, doch die Erwartungen an den Kader seien höher gewesen. „Wir haben uns mehr versprochen“, sagt er rückblickend. Trotzdem sieht er einen wichtigen Erfolg, der nicht in der Tabelle abzulesen ist – den starken Teamgeist. „Jeder kommt gerne ins Training, die Jungs verstehen sich und ziehen an einem Strang.“ Die neue Saison soll nun weniger von Abstiegssorgen geprägt sein. Die Vorbereitung startete am 15. Juli – und aus Trainersicht läuft sie optimal. „Wir haben regelmäßig über 18 Spieler im Training, das ist in der Kreisliga schon eine Hausnummer.“ Organisatorisch und sportlich sei das Trainerteam hochzufrieden, zumal die Integration zahlreicher Neuzugänge im vollen Gange ist.

Veränderungen im Kader gibt es einige, allerdings ohne Abgänge. Berufliche und gesundheitliche Einschränkungen werden dazu führen, dass einzelne Spieler kürzer treten. Dem stehen gleich mehrere Verstärkungen gegenüber: Özkan Odabasi und Ehad Polat kommen von Ay-Yildizspor, Kevin Schaper und Justin Fischer vom SV Roland Millich, Maurice Ruthmann und Fabrizio Manca vom SV Adler Effeld, Niclas Küsgens vom FC Germania Rurich sowie Hasan Selvi vom SV Baal. Die Mischung aus Erfahrung und frischen Impulsen soll der Mannschaft helfen, in der Tabelle deutlich höher zu landen. Ein konkreter Tabellenplatz wird intern nicht als Ziel vorgegeben. Almstedt will den Fokus auf eine stabile Saison legen: „Wir wollen raus aus dem Abstiegskampf und uns im gesicherten Mittelfeld etablieren.“ Der Anspruch, erneut bis zum Schluss zittern zu müssen, entspricht weder der Qualität des Kaders noch dem Selbstverständnis des Trainerteams.