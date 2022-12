Der VfJ Ratheim hat sich einiges vorgenommen. – Foto: Daniel Frenken

Ratheim kann die rote Laterne noch an Wegberg geben Kreisliga A Heinsberg: Im Nachholspiel trifft der VfJ Ratheim auf den SV Waldenrath/Straeten.

Noch hat der VfJ Ratheim die Möglichkeit, nicht auf dem letzten Tabellenrang der Kreisliga A Heinsberg zu überwintern. Während die meisten Teams im Fußballverband Mittelrhein bereits in die Winterpause gestartet sind, erwartet die Mannschaft von Trainer Sven Ingendorn den SV Waldenrath/Straeten am Sonntag ab 14.30 Uhr zum Nachholspiel am Ohof. Bei einem Sieg zöge Ratheim am SC Wegberg vorbei, der als Vorletzter aktuell um zwei Zähler besser dasteht.

Doch die Aufgabe gegen den Absteiger aus der Bezirksliga wird alles andere als leicht. Die Rot-Weißen um Trainer Maik Honold belegen einen guten fünften Tabellenplatz, mit der Aussicht auf Platz vier bei einem eventuellen Dreier. Insbesondere auf die Offensive der Gäste müssen die Ratheimer ein Auge haben, denn mit 43 erzielten Treffern rangiert Waldenrath an der Spitze der Liga. Allein Stürmer Tim Scheuvens hat in zehn Spielen, in denen er auflief, elf Tore gemacht. Und genau da könnten die Probleme für den VfJ liegen. Denn auch die Ratheimer halten einen Spitzenwert – allerdings im negativen Sinne. Bereits 49-mal hat es im eigenen Tor eingeschlagen.