„Rathaus gebucht“: Blockbuster-Trailer kündigt Selimovic-Wechsel von Landesliga in die A-Klasse an

„Fußballerisch wird er uns weiterbringen, das ist Fakt“, sagt Genc.-Coach Abdullah Yavuz im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball Vorort über die Neuverpflichtung von Irfan Selimovic . Der 29-Jährige spielte unter anderem bei SB Rosenheim, dem TSV Ampfing und zuletzt beim großen Stadtkontrahenten TSV 1880 Wasserburg in der Landesliga. Aufgrund privater Umstände schraubte der Verteidiger sein Pensum jedoch in der letzten Saison herunter und lief hauptsächlich für die zweite Garde in der Kreisklasse auf (17 Einsätze, zwei Landesliga-Einsätze).

Wasserburg – Die Sommerpause treibt ihr Wesen. Erste Vereine starten bereits mit der Saisonvorbereitung und die Kaderplanungen laufen auf Hochtouren – so auch beim SV Genc. Wasserburg . Mit einem Trailer auf Instagram, der an Hollywood-Produktionen erinnert und den ein oder anderen Profiverein als aussehen lässt, verkündet der A-Klassist die Verpflichtung eines gestandenen Landesligaspielers.

„Eigentlich war geplant, komplett aufzuhören“, sagt Selimovic im Interview. „Aber ich habe gemerkt, dass der Aufwand in der Kreisklasse in Ordnung war.“ Der Wasserburger kennt die Leute im Verein, allen voran den sportlichen Leiter Veton Berisha. Dieser fragte immer mal wieder nach, ob er sich einen Wechsel zu Genc. vorstellen könne, mit der Annahme, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Doch Selimovic war nicht abgeneigt – im Gegenteil. Der Aufwand sei in der A-Klasse noch geringer und so kamen die ersten richtigen Treffen zustande.

„Ich hatte Angebote aus der Landesliga“, erzählt der 29-Jährige. „Aber man musste mich nicht überzeugen. Ich finde das Konzept super, wohne in Wasserburg und mir war ganz schnell klar, dass ich meinen Teil dazu beitragen möchte, den Verein aufzubauen. Genc ist ein sehr familiärer Verein und das ist mir das Wichtigste, mit kleinem Kind zuhause.“

Doch nicht nur sportlich soll Selimovic den Verein weiterbringen, der in den letzten beiden Jahren zwei Meisterschaften feierte und so in der A-Klasse an den Start gehen wird. „Er soll junge Spieler fußballerisch weiterentwickeln“, sagt der Coach Yavuz. „Bei uns können und sollen sich junge Spieler etablieren, für die der direkte Sprung in die Landesliga zu hoch ist.“

Irfan Selimovic: Vorstellung geht auf Instagram viral - Trainer bleibt auf dem Boden der Tatsachen

Um die Neuverpflichtung gebührend zu zelebrieren, hat sich der SV Genc. Wasserburg etwas ganz Besonderes ausgedacht. „Sie haben das Rathaus gebucht“, erzählt Selimovic. Dort wurde dann das Vorstellungsvideo gedreht. „Sie wollten, dass das groß wird. Wir haben vier bis fünf Szenen gedreht und waren nach ungefähr 40 Minuten fertig. Das war kein Problem.“ Das Ergebnis: ein 56-sekündiger Videoclip, bei dem Selimovic in Königsgewand zu sehen ist und zum ‚King of Wasserburg´ gekrönt wird. Auf Instagram wurde das Video mehr als 15.000-mal angeklickt.

Trotz Starverpflichtung möchte der Trainer alles Schritt für Schritt angehen. „Es wäre übertrieben, wenn ich sage, dass der Aufstieg unsere Priorität hat“, so Yavuz. „Für mich als Trainer ist erstmal eine gute Vorbereitung wichtig. Unser Hauptaugenmerk ist ganz klar der Klassenerhalt. Wenn wir das erreicht haben, schauen wir mal, was in der Liga noch so rausspringt. Dann nehmen wir natürlich alles Weitere mit.“ (the)