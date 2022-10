Rath tankt im Pokal Selbstvertrauen für die Liga Kreispokal Düsseldorf: 4:1 gegen den SSV Erkrath.

Aufregend wurde es kurz vor der Pause. Erst brachte Minkyu Kim den Favoriten in Führung (34.), doch Erkrath glich durch Samuel Heuer schnell aus (40.). Pascal Peponis traf vor der Halbzeit zum Rather 2:1 (43.). Shohei Yamashita (74.) und Hedon Terpeza (76.) sicherten den Rather Erfolg mit einem Doppelschlag in der Schlussphase.

„Das Weiterkommen war Pflicht, den Job haben die Jungs erledigt“, freute sich Raths Trainer Deniz Aktag nach dem Auftritt im Toni-Turek-Stadion. „Wir haben auf Naturrasen gespielt, das hat unnötig Kraft gekostet, daher haben wir auch personell rotiert.“ Gegen den tiefstehenden Gegner habe seine Mannschaft mehr Ballbesitz gehabt, aber „keine unnötigen Wege gemacht“.

Der Blick geht nun nach vorne, denn am Samstag (16.30 Uhr) steht im Waldstadion das Spitzenspiel der Landesliga an. Die Rather empfangen als Tabellenzweiter mit fünf Punkten Rückstand Spitzenreiter FC Büderich. Der Aufsteiger hat bisher nur zwei Punkte abgegeben und marschiert Richtung Oberliga. „Das wird nicht einfach“, vermutet Aktag. „Wir werden uns aber nicht verstecken müssen und werden gut dagegenhalten.“ Rath selbst kam in der Liga zuletzt zu zwei Unentschieden gegen Amern (2:2) und Viersen (3:3), ist aber auch seit insgesamt drei Spielen ungeschlagen.