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Raten Sie mit: Wohin führen diese Fußball-Abschlussfahrten?
Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Es muss nicht immer „Malle“ sein. Einige Mannschaften aus dem Fußballkreis Dillenburg favorisieren in diesem Sommer andere Reiseziele für ihre Abschlussfahrt. Wer reist wohin? +++
Dillenburg. „Mallorca ist nur einmal im Jahr“ - am besten am Ende einer Fußball-Saison. Und ja, A-Liga-Meister SG Obere Dill war in diesem Sommer bereits auf den Balearen, um mit einem Teil seiner Spieler den Titelgewinn zu feiern. Auf einer Boje vor der Insel soll außerdem ein Aufkleber mit dem Schriftzug „SV Herborn“ gesichtet worden sein. Aber der stammt aus einem anderen Jahr. Doch warum nicht einmal etwas Neues wagen? Raten Sie mit, wohin es die folgenden Teams nach Auskunft von Gewährsleuten aus den Vereinen in diesem Sommer zieht. Die Auflösung finden Sie am Ende dieses Textes.