Rat der Stadt Oldenburg genehmigt neues Stadion für den VfB Grünes Licht für das neue VfB-Stadion: Rat genehmigt Millionenprojekt von m.c · Gestern, 23:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfB Oldenburg

Oldenburg, 1. Juni 2026 – Der Rat der Stadt Oldenburg hat in seiner heutigen Sitzung die Baugenehmigung für das neue Stadion des VfB Oldenburg erteilt. Damit ist der Weg für eines der wichtigsten Sportinfrastrukturprojekte der Region frei. Das neue Stadion wird nach aktuellen Planungen rund 57,3 Millionen Euro kosten und zunächst über eine Kapazität von 10.600 Zuschauerplätzen verfügen. Die Anlage ist so geplant, dass sie bei Bedarf auf 15.000 Plätze erweitert werden kann.

Besonderes Merkmal des Stadions wird die Nordtribüne mit 3.809 Stehplätzen sein, die den Fans des VfB Oldenburg eine stimmungsvolle Heimat bieten soll. Darüber hinaus entstehen 347 Pkw-Stellplätze sowie 1.665 Fahrradstellplätze, um eine nachhaltige und komfortable Anreise zu ermöglichen. Durch die direkte Lage am Bahnhof und Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) verfügt das Stadion über eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr.