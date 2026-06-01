Rat der Stadt Oldenburg genehmigt neues Stadion für den VfB

Oldenburg, 1. Juni 2026 – Der Rat der Stadt Oldenburg hat in seiner heutigen Sitzung die Baugenehmigung für das neue Stadion des VfB Oldenburg erteilt. Damit ist der Weg für eines der wichtigsten Sportinfrastrukturprojekte der Region frei.
Das neue Stadion wird nach aktuellen Planungen rund 57,3 Millionen Euro kosten und zunächst über eine Kapazität von 10.600 Zuschauerplätzen verfügen. Die Anlage ist so geplant, dass sie bei Bedarf auf 15.000 Plätze erweitert werden kann.
Besonderes Merkmal des Stadions wird die Nordtribüne mit 3.809 Stehplätzen sein, die den Fans des VfB Oldenburg eine stimmungsvolle Heimat bieten soll.
Darüber hinaus entstehen 347 Pkw-Stellplätze sowie 1.665 Fahrradstellplätze, um eine nachhaltige und komfortable Anreise zu ermöglichen. Durch die direkte Lage am Bahnhof und Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) verfügt das Stadion über eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr.
Als repräsentativer Haupteingang wird ein moderner Boulevard geschaffen, der Besucherinnen und Besucher direkt zum Stadion führt und als neuer Treffpunkt für Fans, Familien und Gäste dienen soll.
Neben dem Fußball wird die neue Arena als multifunktionale Sportstätte ausgelegt. Dadurch können künftig auch weitere Sportarten, Schulveranstaltungen, Breitensportangebote sowie kulturelle Events ausgetragen werden.
Der Baubeginn ist für Juni 2027 vorgesehen. Die Fertigstellung wird für Ende 2028 beziehungsweise Anfang 2029 erwartet.
Investitionsvolumen: 57,3 Millionen Euro
Kapazität: 10.600 Plätze
Erweiterbar auf: 15.000 Plätze
Nordtribüne: 3.809 Stehplätze
Parkplätze: 347
Fahrradstellplätze: 1.665
Direkte Lage am Bahnhof und ZOB
Moderner Boulevard als Haupteingang
Nutzung für Fußball, weitere Sportarten und Veranstaltungen
Geplanter Baubeginn: Juni 2027
Geplante Fertigstellung: Ende 2028 / Anfang 2029
_____________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login____
_____________________________________________________________________________________________
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: