Am 4. Spieltag der Liga haben sich die Kräfteverhältnisse weiter herauskristallisiert: Tabellenführer VfL Stenum marschiert unaufhaltsam vorneweg und bleibt auch nach vier Spielen ohne Punktverlust. Dahinter festigt der VfL Wildeshausen seine Rolle als erster Verfolger, während der GVO Oldenburg und die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg ebenfalls oben dranbleiben. Im Tabellenkeller steckt Aufsteiger Wiefelstede nach der nächsten deutlichen Niederlage schon früh tief in der Krise, und auch Abbehausen und Hude kämpfen weiter um den Anschluss. Überraschungen gab es derweil von Tur Abdin Delmenhorst und Rastede, die mit klaren Siegen ein Ausrufezeichen setzten.

Das Nachbarschaftsduell brachte keinen Sieger hervor – beide Teams trennten sich torlos. Während Frisia damit zwar ungeschlagen bleibt, verpasste man die Chance, sich noch deutlicher oben festzusetzen. Für Heidmühle war es immerhin der zweite Punkt, doch der erste Saisonsieg lässt weiter auf sich warten. In der Tabelle rangiert Frisia nun auf Platz fünf, während Heidmühle im Keller festsitzt.

Die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg bleibt auch nach dem vierten Spiel ungeschlagen und hält sich damit in der Spitzengruppe. Gegen Abbehausen tat man sich allerdings schwer und musste bis zum Schluss zittern. Für die Gäste ist es eine weitere bittere Pleite – erst ein Punkt aus vier Spielen bedeutet Platz 15. VfL II dagegen setzt seine starke Frühform fort und klettert auf Rang vier.

Der TuS Obenstrohe erlebte einen Rückschlag, nachdem man zuvor mit vier Punkten aus drei Spielen ordentlich gestartet war. Gegen den TSV Großenkneten unterlag man knapp, obwohl ein Punktgewinn durchaus möglich gewesen wäre. Großenkneten feierte dagegen den zweiten Sieg der Saison und hat sich nach dem schweren Auftakt stabilisiert.

Nach der Niederlage gegen Wilhelmshaven meldete sich der FC Rastede eindrucksvoll zurück. Mit einem klaren 5:0 wurde der FC Hude deklassiert, der damit schon die dritte Pleite hinnehmen musste. Rastede verbessert sich auf sechs Punkte und steht nun im breiten Mittelfeld. Hude hingegen bleibt mit nur drei Zählern in akuter Abstiegsgefahr.

Der Aufsteiger SVE Wiefelstede steckt früh in der Krise: Auch im vierten Spiel setzte es eine klare Niederlage. Gegen den ambitionierten GVO Oldenburg, der nach dem Sieg in Großenkneten sofort weiter macht, war die Partie früh entschieden. Oldenburg festigt damit den dritten Tabellenplatz und hält den Anschluss nach oben. Wiefelstede dagegen bleibt punktlos Letzter mit einem katastrophalen Torverhältnis von 1:16.

Der VfL Stenum marschiert weiter makellos durch die Liga. Mit dem 4:0 gegen den VfR Wardenburg blieb der Spitzenreiter auch im vierten Spiel ohne Punktverlust. Besonders beeindruckend ist die Offensive: 14 Tore in vier Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Wardenburg hingegen konnte den Schwung aus den zwei Siegen nicht mitnehmen und wurde deutlich in die Schranken gewiesen.

TV Jahn Delmenhorst wollte auf die Niederlage gegen Wardenburg antworten, doch gegen den Tabellenzweiten VfL Wildeshausen war man letztlich chancenlos. Zwar hielten die Delmenhorster lange Zeit gut dagegen, doch die Qualität und Effizienz der Gäste gaben am Ende den Ausschlag. Wildeshausen bleibt damit ungeschlagen und bestätigt seinen Platz im Spitzenduo. Für Jahn bleibt es bei nur vier Punkten.