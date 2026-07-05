Raßmann trifft doppelt: Atlas überzeugt beim ersten Härtetest Regionalliga-Aufsteiger setzt sich im ersten Vorbereitungsspiel souverän mit 5:1 gegen Landesligist SC Blau-Weiß Papenburg durch von red · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der SV Atlas Delmenhorst hat den ersten Test der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. Vor 315 Zuschauern im Stadion Düsternort legten die Gastgeber mit einer starken ersten Halbzeit den Grundstein für einen ungefährdeten 5:1-Erfolg gegen den SC Blau-Weiß Papenburg. Besonders Neuzugang Marcel Raßmann hinterließ mit zwei frühen Treffern einen starken ersten Eindruck.

Der SV Atlas Delmenhorst ist erfolgreich in die Testspielphase gestartet. Gegen den Landesligisten SC Blau-Weiß Papenburg gewann der Regionalliga-Aufsteiger verdient mit 5:1 (4:0) und zeigte insbesondere in den ersten 45 Minuten einen konzentrierten Auftritt. Die Gastgeber machten von Beginn an deutlich, dass sie den ersten Härtetest der Vorbereitung ernst nahmen. Bereits nach zehn Minuten brachte Neuzugang Marcel Raßmann seine Mannschaft in Führung, ehe der Offensivspieler nur zwei Minuten später mit seinem zweiten Treffer nachlegte. Mit dem frühen Doppelschlag stellte der 22-Jährige die Weichen schnell auf Sieg.

Atlas blieb auch danach die dominierende Mannschaft. Marlo Siech erhöhte in der 28. Minute auf 3:0, ehe Mats Kaiser noch vor der Pause den vierten Treffer nachlegte (36.). Torhüter Kilian Sanden wurde auf der Gegenseite kaum geprüft. Zur Halbzeit wechselte der SV Atlas gleich siebenmal durch und nutzte die Begegnung, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Auch mit veränderter Formation blieb Delmenhorst spielbestimmend. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Neuzugang Amin Muja das 5:0.