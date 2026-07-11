„Rassistischer Vorfall“: Testspiel des Halleschen FC abgebrochen

Es war bis dahin ein intensives und lehrreiches Testspiel. Über zweimal 60 Minuten sollten sich Zweitliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus und der Regionalligist Hallescher FC am Sonnabend gegenüberstehen. Das Aufeinandertreffen in Finsterwalde endete jedoch vorzeitig.

Beim Stand von 2:0 für den Zweitligisten wurde die Partie abgebrochen. Beide Vereine veröffentlichen im Nachgang ein gemeinsames Statement. „Kein Platz für Rassismus!“, heißt es darin. „Das heutige Testspiel zwischen dem FC Energie Cottbus und dem Halleschen FC wurde aufgrund eines rassistischen Vorfalls gegen einen Spieler von Energie Cottbus abgebrochen. Für Rassismus und Diskriminierung gibt es in beiden Vereinen keinen Platz, weder auf dem Spielfeld noch auf den Rängen!“