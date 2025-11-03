Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Schock nach Spielabbruch in der Gruppenliga zwischen Alsbach und Altheim. – Foto: Timo Babic
Rassismusvorwurf: Alsbach und Altheim nach Spielabbruch schockiert
Nach dem Spielabbruch in der Gruppenliga zwischen dem FC Alsbach und dem TSV Altheim äußern sich die Trainer zu den Vorkommnissen +++ Beide verurteilen die Entgleisungen