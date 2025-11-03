 2025-10-30T14:25:35.653Z

Schock nach Spielabbruch in der Gruppenliga zwischen Alsbach und Altheim.
Schock nach Spielabbruch in der Gruppenliga zwischen Alsbach und Altheim. – Foto: Timo Babic

Rassismusvorwurf: Alsbach und Altheim nach Spielabbruch schockiert

Nach dem Spielabbruch in der Gruppenliga zwischen dem FC Alsbach und dem TSV Altheim äußern sich die Trainer zu den Vorkommnissen +++ Beide verurteilen die Entgleisungen

Nach dem Spielabbruch in der Gruppenliga zwischen dem FC Alsbach und dem TSV Altheim äußern sich die Trainer zu den Vorkommnissen. Beide Seiten verurteilen die verbalen Entgleisungen eines Zuschauers, die zu Tumulten und dem vorzeitigen Ende der Partie führten. Die ausführliche Hintergrundstory lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.

Oliver StrerathAutor