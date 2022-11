Rassismusvorwürfe in der Bezirksliga - Sportgericht eingeschaltet

Was die Cuxhavener am meisten schockierte: Ein Spieler soll rassistisch beleidigt worden sein - und niemand schritt ein.

Alexander Haut ist der Meinung, dass Emotionen zum Fußball gehören. Aber nur bis zu einer bestimmten Grenze - und die sei, so Haut, am Sonnabend überschritten worden. Seine Spieler seien von der gegnerischen Mannschaft und von den Zuschauern aufs Übelste beleidigt worden, sagt der Trainer des FC Eintracht Cuxhaven: "Die Beleidigungen gingen unter die Gürtellinie und wurden immer mehr und mehr. Das war unterste Schublade."

Die D/A-Trainer sagen, sie hätten derartige Beleidigungen nicht wahrgenommen. Der Staffelleiter sagt, im Bericht des Schiedsrichters habe es keinen entsprechenden Vermerk gegeben. Was also ist auf dem Fußballplatz in Assel passiert? Das TAGEBLATT sprach mit Trainern, Spielern und Funktionären. Bereits am Montag berichteten die "Cuxhavener Nachrichten" über den möglichen Vorfall.

Beleidigung vorm Strafstoß

Worin sich die Beteiligten einig sind: Die Partie war hitzig. Gebrüll, Sprüche, Provokationen auf beiden Seiten, dazu Platzverweise. "So was gehört für mich zu einem normalen Fußballspiel dazu", sagt Jose Vinicius Santos de Oliveira, "aber das Spiel am Wochenende war schlimmer als sonst." Als der Eintracht-Angreifer in der ersten Halbzeit zum Strafstoß antrat, hätten Zuschauer ihn rassistisch beleidigt. Von wem die Äußerung kam, wisse er nicht.

Jose Vinicius Santos de Oliveira wurde in Brasilien geboren und lebt fast 20 seiner 24 Lebensjahre in Deutschland. Mit rassistischen Äußerungen, sagt er, könne er inzwischen gut umgehen, "aber trotzdem macht mich das traurig". Umso mehr freute sich der Fußballer, dass er den Strafstoß souverän verwandeln konnte und die Menschen, die ihn beleidigt hätten, verstummen ließ. Vorerst.

Denn damit war es nicht vorbei. In der Halbzeitpause, auf dem Weg in die Kabine, sei er von einer Zuschauerin rassistisch beleidigt worden, sagt Jose Vinicius Santos de Oliveira: "Ich habe meinem Trainer das sofort erzählt." Und der informierte das Schiedsrichtergespann noch während der Pause. Anschließend hätten die Cuxhavener die Zuschauerin auf der Anlage nicht mehr gesehen.