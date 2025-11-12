Rassismus-Vorwurf & Handgreiflichkeiten bei U19-Mittelrheinliga-Spiel

Esser: „Er schlug meinem Co-Trainer ins Gesicht“

In einer E-Mail an Staffelleiter Stefan Krämer, die FuPa vorliegt, schilderte Erftstadt-Trainer Dustin Esser den Vorfall aus seiner Sicht. Demnach seien er und sein Co-Trainer während der Partie „massiv beleidigt und bedroht“ worden. In der Halbzeitpause habe sich die Situation zugespitzt:

„Der Trainer des Bonner SC schlug meinem Co-Trainer ins Gesicht. Hierfür sage ich dann auch als Zeuge aus, da ich es gesehen habe“, so Esser.

Nach dem Vorfall habe Kartal mehrere Bekannte angerufen, die das Trainerteam nach dem Spiel „erwarten“ sollten. „Wir sahen uns gezwungen, die Polizei zu verständigen“, schrieb Esser weiter. Erftstadts Co-Trainer habe im Anschluss Anzeige erstattet.

Der BSC-Trainer habe daraufhin behauptet, dass der Gäste-Co habe ihn zuvor mit den Worten „Scheiß Ausländer“ beleidigt. Diese Aussage sei laut Esser falsch. Tatsächlich habe Erftstadts-Co-Trainer Kartal lediglich aufgefordert, sich zu beruhigen, nachdem dieser ihn beschimpft habe. Danach sei es zum Schlag gekommen. "Nach Spielende kam es jedoch erneut zu Eskalationen, und Herr Kartal versuchte wiederholt, auf uns loszugehen. Wir hatten ernsthaft Angst um unsere Sicherheit und mussten mehrfach Drohungen über uns ergehen lassen."

Kartal: „Ich wurde rassistisch beleidigt“

Bonns Trainer Recep Kartal weist die Vorwürfe entschieden zurück und erhebt seinerseits schwere Anschuldigungen. In einer Stellungnahme gegenüber FuPa erklärte er: „Während der Halbzeitpause wurde ich vom Co-Trainer mit den Worten ‚Du dreckiger Scheiß-Ausländer‘ beleidigt.“

Kartal betonte, dass er grundsätzlich Verständnis für emotionale Äußerungen im Spiel habe, „aber es gibt klare Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, insbesondere wenn es sich um rassistische oder diskriminierende Beleidigungen handelt“.

Nach dem Abpfiff habe er den Co-Trainer zur Rede stellen wollen, doch dieser habe das Gespräch verweigert. Kartal erklärte, dass auch sein sportlicher Leiter Deniz Bakir den Vorfall mitbekommen habe. „Da es sich um eine rassistische Beleidigung handelt, kann und will ich diesen Vorfall nicht einfach so stehen lassen. Ich werde daher Strafanzeige erstatten.“

Besonders irritiert zeigte sich Kartal darüber, dass „ein großer Teil der gegnerischen Mannschaft selbst aus Spielern mit ausländischen Wurzeln besteht“.

Polizei eingeschaltet – Verband prüft den Fall

Beide Seiten haben nach eigenen Angaben rechtliche Schritte eingeleitet. Während Erftstadts Co-Trainer Anzeige wegen Körperverletzung erstattet habe, wolle Kartal wegen rassistischer Beleidigung juristisch vorgehen. Der Schiedsrichter Lennart Rode (Troisdorf) habe die Eskalation laut Spielbericht nicht direkt mitbekommen.

Das Spiel selbst endete sportlich 3:3 (1:1). Für den Bonner SC traf Sahin-Salih Sahinbay dreimal, für Erftstadt Colin Greis doppelt und Erik Schuler einmal. Doch das Ergebnis geriet durch die Geschehnisse abseits des Platzes deutlich in den Hintergrund.