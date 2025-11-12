Rassismus-Vorwurf und Angriff auf Zuschauer: U17-Spiel endet mit Eklat

Vier Viertelfinal-Tickets für den B-Junioren-Landespokal von Sachsen-Anhalt wurden am Wochenende vergeben. Mit der fünften bereits ausgetragenen Achtelfinal-Partie muss sich nun allerdings das Sportgericht beschäftigen: Die Begegnung zwischen dem VfB Sangerhausen und dem SV Arminia Magdeburg wurde in der Schlussviertelstunde abgebrochen.

Die Gäste aus der Landeshauptstadt erhoben im Nachgang schwere Vorwürfe. Es sei während des Spiels zu einem Vorfall gekommen, "der uns tief betroffen macht", schrieben die Arminen in ihrem Statement: "Ein Spieler unserer Mannschaft wurde während der Partie von einem Zuschauer rassistisch beleidigt."

Daraufhin habe der Spieler den Zuschauer tätlich angegriffen, sah dafür die Rote Karte - und seine Teamkollegen verweigerten daraufhin das Weiterspielen: "Auf Grund der rassistischen Äußerung gegenüber unserem Spieler hat unsere Mannschaft, nach Absprache unserer Trainer und des Kapitäns, geschlossen das Spielfeld verlassen und das Spiel wurde somit abgebrochen."

Die Gastgeber dementieren die schweren Vorwürfe. "Es wird einem Zuschauer (kein Vereinsmitglied des VfB 1906 Sangerhausen) vorgeworfen, einen Spieler vom SV Arminia Magdeburg rassistisch beleidigt zu haben. Dieser Vorwurf konnte und kann bis jetzt von keinem bestätigt werden. Nebenstehende Zuschauer können nicht bezeugen, dass rassistische Äußerungen gegenüber Magdeburger Spieler gefallen sind. Auch der Schiedsrichter und beide Trainer des VfB 1906 Sangerhausen, die alle drei nur wenige Meter entfernt waren, haben derartige Beleidigungen nicht vernommen", schrieben die Rosenstädter.

Viel mehr kritisierte der VfB die Handlung des Arminia-Spielers, der den Zuschauer "mit der Faust in das Gesicht" geschlagen hätte. Der Sachverhalt solle nun "an anderer Stelle geklärt werden", hieß es im Schreiben des VfB-Präsidenten Ronny Böttger weiter. Zugleich betonte der VfB: "Gewalt, Rassismus und Diskriminierung gehören nicht zum Sport und vor allem in keinen Verein. Solche Handlungen werden vom VfB 1906 Sangerhausen verurteilt. Spaß, Zusammenhalt, Sozialisierung und Integration sollte das Ziel eines jeden Vereins sein."

Arminia kritisiert: "Gewalt darf niemals eine Antwort sein"

Der SV Arminia betonte, dass Rassismus "in keiner Form tolerierbar" sei - und stellte sich hinter seinen Spieler: "Wir verurteilen die rassistischen Äußerungen aufs Schärfste und stehen uneingeschränkt hinter unserem Spieler, der Ziel dieser Beleidigungen wurde." Zugleich verurteilten die Magdeburger "auch die gewaltsame Reaktion des Spielers", wie sie schrieben: "Gewalt kann und darf niemals eine Antwort auf Diskriminierung sein."

Man hoffe nun, "dass dieser Vorfall gemeinsam mit allen Verantwortlichen konsequent aufgearbeitet" werde. Denn: "Fußball lebt von Respekt, Vielfalt und Zusammenhalt. Für diese Werte stehen wir als Verein ein." Das zuständige Sportgericht muss nun die Entscheidung treffen, ob und wie die Achtelfinal-Partie gewertet wird.

