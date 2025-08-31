Rassismus-Vorwurf überschattet Fortuna-Derby

Ungeschlagen reiste die „Zwote“ am Samstag nach Köln, um in der Regionalliga auch gegen die Fortuna aus der Domstadt zu punkten. Das gelang aber nicht, die U23 erlitt trotz der beiden zwischenzeitlichen Tore zum 1:0 und 2:1 durch Lennard Garlipp (7., 49.) eine 2:3-Niederlage. Das größte Thema war das Ergebnis, das Enzo Wirtz (45.), Nico Thier (50.) und Hamadi Al Ghaddioui (85.) zugunsten der Kölner noch umbogen, aber nicht. Denn beim Wiedersehen zwischen der Elf von U23-Coach Jens Langeneke und Luca Majetic, der vergangene Saison noch im Trikot der Flingerner auflief, kam es zu einem Rassismusvorwurf, der alle Beteiligten nach dem Ende der Partie beschäftigte.

Langeneke musste auf Düsseldorfer Seite einen Wechsel vornehmen, der so nicht eingeplant war. Mechak Quiala Tito verließ den Platz in der 80. Minute – aber nicht, weil er sich verletzte. Man sah dem 20-Jährigen vielmehr an, dass der Spieler emotional sehr getroffen war. Der Grund: In der Schlussviertelstunde soll es rassistische Beleidigungen gegenüber dem Düsseldorfer Akteur gegeben haben, was den Fußball in den Hintergrund rücken ließ.

„Mechak konnte nicht mehr weiterspielen“