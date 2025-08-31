Rassismus-Vorwurf überschattet Fortuna-Derby

Nach fünf Spieltagen in der Regionalliga West war Fortuna Düsseldorfs U23 noch immer ungeschlagen. Im Derby gegen den SC Fortuna Köln wollte die Mannschaft den Trend fortsetzen. Das gelang ihr nicht, doch die 2:3-Niederlage rückte am Ende allerdings aufgrund eines Rassismusvorwurfs in den Hintergrund.
Ungeschlagen reiste die „Zwote“ am Samstag nach Köln, um in der Regionalliga auch gegen die Fortuna aus der Domstadt zu punkten. Das gelang aber nicht, die U23 erlitt trotz der beiden zwischenzeitlichen Tore zum 1:0 und 2:1 durch Lennard Garlipp (7., 49.) eine 2:3-Niederlage. Das größte Thema war das Ergebnis, das Enzo Wirtz (45.), Nico Thier (50.) und Hamadi Al Ghaddioui (85.) zugunsten der Kölner noch umbogen, aber nicht. Denn beim Wiedersehen zwischen der Elf von U23-Coach Jens Langeneke und Luca Majetic, der vergangene Saison noch im Trikot der Flingerner auflief, kam es zu einem Rassismusvorwurf, der alle Beteiligten nach dem Ende der Partie beschäftigte.
Langeneke musste auf Düsseldorfer Seite einen Wechsel vornehmen, der so nicht eingeplant war. Mechak Quiala Tito verließ den Platz in der 80. Minute – aber nicht, weil er sich verletzte. Man sah dem 20-Jährigen vielmehr an, dass der Spieler emotional sehr getroffen war. Der Grund: In der Schlussviertelstunde soll es rassistische Beleidigungen gegenüber dem Düsseldorfer Akteur gegeben haben, was den Fußball in den Hintergrund rücken ließ.
Das ging auch an Langeneke nicht spurlos vorbei. „Sportlich wird es von mir keine Analyse geben“, sagte der „Zwote“-Coach zunächst und atmete noch einmal sichtlich angefasst durch, ehe er über das unrühmliche Thema der Partie sprach: „Ich musste es leider das erste Mal erleben, dass ich einen Spieler auswechseln musste. Mechak konnte nicht mehr weiterspielen, weil er emotional so aufgewühlt war aufgrund von rassistischen Kommentaren auf dem Platz. Das überschattet vieles. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen“, erklärte Langeneke nach dem Spiel.
Die Vorwürfe richteten sich gegen den Kölner David Haider Al-Azzawe. Matthias Mink, dessen Trainer, äußerte sich ebenfalls zu den Ereignissen: „Ich selbst habe weder etwas gehört noch gesehen. Ich kenne den Haider jetzt seit gefühlt zehn Jahren. Er hat mir versichert, dass er nichts gesagt hat, was annähernd in diese Richtung geht. Von daher schenke ich dem jetzt auch erstmal Glauben.“ Trotzdem distanzierte er sich von jeglicher Form von Rassismus. „Unser Verein steht für Vielfältigkeit und Integration. Wir verabscheuen jegliche rassistische Äußerungen. Dass das nicht geht, ist klar“, sagte Mink.
Weiter erklärte er: „Klar müssen wir uns davon abgrenzen, das hat auf dem Fußballplatz und in der Gesellschaft nichts verloren. Das ist etwas, worüber wir im Mannschaftskreis sprechen müssen.“ Ein Abbruch des Spiels, das ab der 78. Minute für vier Minuten unterbrochen war, stand zu keiner Zeit im Raum. Dazu wurde Langeneke befragt und berichtete: „Ich glaube, der Schiedsrichter war mit der Situation auch ein bisschen überfordert. Er sagte mir gegenüber, dass er nichts gehört habe, dementsprechend auch nicht reagieren könnte. Mein Spieler hingegen sagte, er habe den Linienrichter informiert. Das ist mit Sicherheit auch für einen Schiedsrichter eine spezielle Situation. Deshalb möchte ich da nicht urteilen, ob ein Abbruch richtig oder falsch gewesen wäre.“
Am Ende stand für die U23 die erste Niederlage, die durch den Vorfall jedoch unwichtig wird. Nächste Woche geht es für sie dann gegen den Aufsteiger SSVg Velbert – bis dahin muss die „Zwote“ aber die aufwühlenden Ereignisse aus dem Spiel in der Domstadt verarbeiten.