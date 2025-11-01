 2025-10-30T14:25:35.653Z

Minutenlang war das Spiel des TSV 1860 München gegen Energie Cottbus unterbrochen.
Minutenlang war das Spiel des TSV 1860 München gegen Energie Cottbus unterbrochen. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

Rassismus-Vorfall überschattet 1860-Gala gegen Energie Cottbus

13. Spieltag der 3. Liga im Live-Ticker

Der TSV 1860 München schlägt Energie Cottbus in der 3. Liga deutlich. Das Spiel drohte zwischenzeitlich wegen eines Vorfalls abgebrochen zu werden.

  • 13. Spieltag, TSV 1860 München – FC Energie Cottbus 3:0 (2:0)
  • 1860 landet in der 3. Liga einen Befreiungsschlag und schlägt Cottbus dank eines Doppelpacks von Thore Jacobsen und eines Eigentors klar mit 3:0. Zwischenzeitlich stand die Partie vor einem Spielabbruch, weil ein Löwen-Fan Energie-Spieler Justin Butler rassistisch beleidigte. Im Anschluss war die Partie für mehrere Minuten unterbrochen. Der Übeltäter wurde aus dem Stadion geschmissen.
  • 1860-Aufstellung: Thomas Dähne – Siemen Voet, Max Reinthaler, Sean Dulic – Clemens Lippmann, Thore Jacobsen, Tunay Deniz, Marvin Rittmüller – David Philipp – Kevin Volland, Sigurd Haugen.
  • Der Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion zum Nachverfolgen.

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
3
0

Vorbericht: München – Ist der TSV 1860 München ein Spitzenreiter-Schreck? Steht den Löwen eine Außenseiter-Rolle gut zu Gesicht? Vor der Saison selbst als Top-Favorit gehandelt, sind die Blauen inzwischen im Niemandsland der Tabelle angekommen. Für Trainer Markus Kauczinski sind die Rollen gegen Energie Cottbus deshalb klar verteilt – auch wenn Claus-Dieter Wollitz das anders sieht.

Energie Cottbus kommt ins Grünwalder: 1860 München fordert Spitzenreiter der 3. Liga

Der Trainer von Energie Cottbus hatte 1860 im Vorfeld als „Top-Favorit der Liga“ bezeichnet. Für Kauczinski ist das nichts weiter als psychologisches Geplänkel. „Er will uns einlullen und irgendwas in die Schuhe schieben, dass wir als Favorit daherkommen. Da muss man nur auf die Tabelle gucken und keinen Vortrag halten.“

Doppelter Torschütze gegen Energie Cottbus: 1860-Kapitän Thore Jacobsen.
Doppelter Torschütze gegen Energie Cottbus: 1860-Kapitän Thore Jacobsen. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

Dabei kann der 1860-Trainer personell nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Neben den Langzeitverletzten Jesper Verlaat, Kilian Jakob und Morris Schröter fällt auch der zum Abwehrchef aufgestiegene Raphael Schifferl länger aus. Wer den Österreicher in der Aufstellung ersetzt, ließ Kauczinski im Vorfeld offen. „Ich schwanke nicht. Ich habe das im Kopf. Beide (Reinthaler und Maier, Anm. d. Red.) haben das im Training ordentlich gemacht“, stellte Kauczinski klar.

  • Wer fehlt dem TSV 1860 gegen Energie Cottbus?
  • Morris Schröter (Mittelfeld/Angriff)
  • Kilian Jakob (Mittelfeld)
  • Jesper Verlaat (Abwehr)
  • Raphael Schifferl (Abwehr)

3. Liga im Live-Ticker: TSV 1860 München empfängt Energie Cottbus

Positiv stimmen dürfte 1860 der Blick auf die letzten Duelle gegen Energie Cottbus. Vier der fünf letzten Duelle gewannen die Löwen. Besonders das 5:1 aus dem letzten Spiel im Grünwalder Stadion dürfte den Fans in guter Erinnerung sein. Drei der Tore schossen Spieler, die immer noch im Kader sind (zweimal Patrick Hobsch, einmal Tunay Deniz). Weniger gute Erfahrungen machte 1860 im Hinspiel der letzten Saison. Cottbus siegte mit 5:1. Wird es auch an Allerheiligen ein Schützenfest? Das Spiel wird live im TV übertragen. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion.

