Rassismus? Spielabbruch in der B-Klasse SC Moguntia wirft Fiam Italia vor, sich rassistisch geäußert zu haben

Mainz. Sieben Tore stehen in der Datenbank, aber kein Ergebnis. In der 63. Minute des Mainzer Stadtduells SC Moguntia gegen Fiam Italia in der B-Klasse West stand es 0:7. Drei Gelbe Karten sind auch notiert. Dann: Abbruch. Beide Vereine sind zur Stellungnahme aufgefordert, danach entscheidet die Gebietsspruchkammer in erster Instanz.