Rassismus im Fußball: Expertin kritisiert Fokus auf Urteile

Wiesbaden. Anfang November wurde das Kreisoberliga-Spiel zwischen dem SC Gräselberg und dem FV Delkenheim nach 25 Minuten beim Stand von 0:1 abgebrochen. Der Delkenheimer Ziyavene Malungu und seine Mannschaft berichteten von Affenlauten. „Meine Spieler und ich haben die Geräusche gehört und der Schiedsrichter auch“, sagte Delkenheims Spielertrainer Eric-Pascal Bender im Nachgang. Gräselberg widersprach. Seitdem stehen vor allem Fragen rund um die Spielwertung im Mittelpunkt. Auch auf anderen Plätzen in der Region gab es schon solche Vorfälle.

Rachel Etse ist Ethnologin an der Universität Mainz und deutschlandweit als rassismuskritische Trainerin unterwegs. Wir haben mit ihr über den Fall und dessen Auswirkungen gesprochen.

Rachel Etse: Bei einem Abbruch übernimmt das Sportgericht und damit rückt die Frage nach Schuld und Beweisbarkeit in den Mittelpunkt. Das ist bei Rassismusfällen problematisch, da die sportjuristische Perspektive meist die einzige bleibt. Sobald ein Spieler Rassismus meldet, verschiebt sich die Aufmerksamkeit damit weg von seiner Erfahrung hin zur Frage, ob sich das belegen lässt. Die Wahrnehmung des Betroffenen wird infrage gestellt und er findet sich in einer Verteidigungsrolle wieder.

Frau Etse, nach Rassismusvorwürfen sehen wir oft denselben Ablauf. Der betroffene Spieler berichtet, der Gegner widerspricht, es folgen lange Sportgerichtsverfahren. Wie bewerten Sie diese Dynamik?

Das heißt, die Struktur der Verfahren sorgt quasi automatisch dafür, dass die Erfahrung der Betroffenen so schnell in den Hintergrund rückt?

Ja, denn die Verfahren sind darauf ausgelegt, einen Streitfall möglichst eindeutig zu klären: Aussage, Gegenaussage, Belege. Damit passt Rassismus aber oft nicht zusammen. Vieles passiert in kurzen Momenten, lässt sich später nicht zuordnen und hängt vor allem oft davon ab, ob die Beschuldigten etwas einräumen. So bleibt die Kontrolle über das Geschehene bei den Tätern.

Auch in Wiesbaden haben wir solche Fälle erlebt. Als ein Spieler von Blau-Gelb Wiesbaden im April mit dem „N-Wort“ diskriminiert wurde, räumte der Gegner das ein und es folgten Sanktionen. Ein Spieler der Sportvereinigung Amöneburg berichtete ein paar Wochen zuvor von derselben Diskriminierung, dort bestritt der Verein jedoch alles und das Spiel wurde gegen Amöneburg gewertet. Welche Folgen hat so ein Verlauf für den betroffenen Spieler?

Für den Betroffenen ist das eine enorme emotionale Last. Er wird in seiner Würde getroffen und muss danach noch darum ringen, dass dieses Erlebnis anerkannt wird. Wenn ein Verfahren wie im Fall des Amöneburg-Spielers endet, ist das eine Katastrophe. Das Gefühl, das bleibt ist, dass die Deutungshoheit im Zweifel bei denen liegt, die alles abstreiten. Dazu gibt es dann oft keine strukturellen Rahmenbedingungen, die die betroffene Person auffangen, wie zum Beispiel betroffenenzentrierte Beratungen.

Woher kommt dieser Reflex vieler beschuldigter Vereine, sofort zu sagen: „Das ist nicht passiert, bei uns gibt es keinen Rassismus“?

Viele wehren so ab, weil niemand den Stempel „rassistisch“ tragen will. Das trifft sofort etwas im Innersten. Die meisten, die sich rassistisch äußern, sind aber überhaupt keine ideologischen Rassisten. Die meisten wiederholen Muster und Bilder, die sie seit ihrer Kindheit kennen und die gesellschaftlich tief verankert sind. Darum geht es aber auch gar nicht. Die Intention ist egal, die Wirkung ist entscheidend. In meinen Trainings geht es deshalb darum, zuzuhören, zu verstehen und dann im Sinne der Betroffenen Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.

Gleichzeitig hört man auch auf Sportplätzen Sätze wie: „Fußball ist eben manchmal rau und es wird beleidigt“. Wie ordnen Sie solche Reaktionen ein?

Wenn mich jemand im Spiel „Arschloch“ nennt, trifft das meine Person im Moment. Das ist unschön, aber es bleibt in der Situation. Rassismus funktioniert anders. Er zielt auf etwas, das Personen nie ablegen können wie die Hautfarbe. Das begleitet Menschen überall hin, deshalb verletzt Rassismus so tief, weil es ein System ist, dem man nicht entkommen kann. Er sagt nicht „mir passt nicht, wie du heute gespielt hast“, sondern „du gehörst hier nicht dazu“.

Anti-Rassismus wird oft als moralische Pflicht beschrieben. Das kann ein Motiv sein, aber warum liegt es systemisch auch im Interesse weißer Menschen, ihre eigenen rassistischen Denkmuster zu hinterfragen?

Rassismus trifft auch die, die ihn aussprechen. Denn er lenkt den Blick weg von den Verhältnissen, die Menschen in kapitalistischen Gesellschaften tatsächlich belasten. Niedrige Löhne, unsichere Jobs, steigende Mieten und Lebensmittelpreise. Wir sehen das bei der rassistischen Hetze gegen Geflüchtete in den letzten Jahren. Menschen richten ihre Wut auf diese Gruppen, anstatt die Strukturen zu hinterfragen, die sie wirtschaftlich benachteiligen. Rassismus spaltet diejenigen, die als Klasse gemeinsame ökonomische Interessen haben und hält so Strukturen stabil, in denen wenige wirtschaftlich profitieren. So wirken alle Diskriminierungsformen. Wer sie hinterfragt, merkt wer wirklich profitiert.

Was bedeutet all das für den Umgang mit Vorfällen wie in Gräselberg?

In den Vereinen braucht es eine inhaltliche Auseinandersetzung zum Beispiel über Workshops. Täter zu ermitteln ist wichtig, aber wir müssen die Grenzen der Sportgerichtsbarkeit verstehen. Wenn Vereine Rassismus als gemeinsames strukturelles Problem statt als Angriff begreifen, verändert sich der Umgang. Es braucht einen Perspektivwechsel. Dann kann Fußball als sozialer Raum im Austausch tatsächlich für einen Lernprozess sorgen.

Das Interview führte Alexander Knittel.






