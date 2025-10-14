Rassismus-Eklat in der Regionalliga? Ansbach erhebt schwere Vorwürfe

Das 2:2 am vergangenen Freitag zwischen dem FC Memmingen und der SpVgg Ansbach hatte sportlich einiges zu bieten - und wurde am Ende leider von unschönen Begleiterscheinungen überschattet. Ansbachs Noah Zerihun Gebre soll in der hektischen Schlussphase von einem Zuschauer mehrfach mit Affenlauten verunglimpft worden sein. Die Ansbacher boykottierten daraufhin aus Protest die Pressekonferenz nach dem Spiel.
Aus gegebenem Anlass hat die SpVgg Ansbach deshalb eine ausführliche Stellungnahme verschickt. Die Mitteilung im Wortlaut:
"Die SpVgg Ansbach verurteilt den rassistischen Vorfall beim Spiel gegen den FC Memmingen am vergangenen Wochenende auf das Schärfste. Ein Zuschauer auf der Tribüne hat einen unserer Spieler wiederholt mit Affenlauten beleidigt – ein inakzeptables und zutiefst beschämendes Verhalten. Rassismus hat in unserer Gesellschaft, im Fußball und insbesondere bei der SpVgg Ansbach absolut keinen Platz. Wir stehen als Verein für Respekt, Vielfalt und Zusammenhalt – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Geschlecht.
Der betroffene Spieler hat unsere volle Unterstützung und wir stehen geschlossen hinter ihm. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Schritte einleiten, um diesen Vorfall aufzuklären und Konsequenzen für den Täter herbeizuführen. Gleichzeitig werden wir gemeinsam mit den zuständigen Behörden und Verbänden daran arbeiten, dass solche Vorkommnisse in unseren Stadien keinen Raum mehr finden.
Fußball steht für Fairness, Respekt und Gemeinschaft – Werte, die wir als SpVgg Ansbach leben und verteidigen. Wir appellieren an alle Fans, Spieler und Vereine: Lasst uns gemeinsam Haltung zeigen. Gegen Rassismus. Für Menschlichkeit. Rassismus hat bei uns keinen Platz. Nie."
Was sagt der FC Memmingen zu den Vorwürfen? Andreas Schales, Leiter für Öffentlichkeitsarbeit beim FCM, lässt wissen: "Die Reaktion der Ansbacher ist absolut verständlich. Wir als Verein und auch das Ordnungspersonal haben von dem Vorfall erst nach Spielende erfahren. Auch das Schiedsrichtergespann hat die Vorfälle während des Spiels nicht mitbekommen. Es soll Affenlaute gegen einen Spieler gegeben haben, das bestätigen mehrere Personen. Einige meinten, die sollen eher dem Gästetrainer gegolten haben. Aber wir denken, da ist die Ansbacher Wahrnehmung schon richtig. Das geht natürlich überhaupt nicht und wir verurteilen das entschieden. Rassismus hat bei uns überhaupt keinen Platz. Die Ansbacher haben ein Foto von besagtem Zuschauer gemacht, den wir allerdings nicht zuordnen können. Er soll auch schnell nach Abpfiff verschwunden sein. Wir hätten uns an der Stelle ein wenig mehr Zivilcourage seitens der umstehenden Zuschauer gewünscht." Die Memminger gehen vom einem Einzelfall aus. Ob der Täter identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.