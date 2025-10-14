Auf dem Platz lieferten sich die Memminger und die Ansbacher ein rassiges Duell. Auf den Rängen fiel allerdings ein Zuschauer komplett aus der Rolle. – Foto: Siegfried Rebhan

Rassismus-Eklat in der Regionalliga? Ansbach erhebt schwere Vorwürfe Beim Auswärtsauftritt der 09er in Memmingen soll ein Akteur der Gäste mehrfach mit Affenlauten verunglimpft worden sein Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern Ansbach Memmingen

Das 2:2 am vergangenen Freitag zwischen dem FC Memmingen und der SpVgg Ansbach hatte sportlich einiges zu bieten - und wurde am Ende leider von unschönen Begleiterscheinungen überschattet. Ansbachs Noah Zerihun Gebre soll in der hektischen Schlussphase von einem Zuschauer mehrfach mit Affenlauten verunglimpft worden sein. Die Ansbacher boykottierten daraufhin aus Protest die Pressekonferenz nach dem Spiel.

Aus gegebenem Anlass hat die SpVgg Ansbach deshalb eine ausführliche Stellungnahme verschickt. Die Mitteilung im Wortlaut: "Die SpVgg Ansbach verurteilt den rassistischen Vorfall beim Spiel gegen den FC Memmingen am vergangenen Wochenende auf das Schärfste. Ein Zuschauer auf der Tribüne hat einen unserer Spieler wiederholt mit Affenlauten beleidigt – ein inakzeptables und zutiefst beschämendes Verhalten. Rassismus hat in unserer Gesellschaft, im Fußball und insbesondere bei der SpVgg Ansbach absolut keinen Platz. Wir stehen als Verein für Respekt, Vielfalt und Zusammenhalt – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Geschlecht.

Der betroffene Spieler hat unsere volle Unterstützung und wir stehen geschlossen hinter ihm. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Schritte einleiten, um diesen Vorfall aufzuklären und Konsequenzen für den Täter herbeizuführen. Gleichzeitig werden wir gemeinsam mit den zuständigen Behörden und Verbänden daran arbeiten, dass solche Vorkommnisse in unseren Stadien keinen Raum mehr finden. Fußball steht für Fairness, Respekt und Gemeinschaft – Werte, die wir als SpVgg Ansbach leben und verteidigen. Wir appellieren an alle Fans, Spieler und Vereine: Lasst uns gemeinsam Haltung zeigen. Gegen Rassismus. Für Menschlichkeit. Rassismus hat bei uns keinen Platz. Nie."