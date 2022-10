Unschöne Szenen in der UEFA Youth League. – Foto: André Nückel

Rassismus-Eklat: Gegenspieler sollen Affenlaute gemacht haben In der UEFA Youth League erlebten die U19 von Borussia Dortmund einen gebrauchten Tag beim FC Sevilla, denn ein BVB-Akteur soll mehrfach beleidigt worden sein.

Die Reise zum FC Sevilla hat sich nur für die Profis von Borussia Dortmund gelohnt. In der Champions League feierte der BVB am Mittwoch einen klaren 4:1-Erfolg und nimmt mit nun sechs Punkten aus drei Spielen Kurs auf das Achtelfinale der Königsklasse. Das sieht bei der U19 in der UEFA Youth Leagueanders aus. Das 1:1 der A-Junioren rückte in Andalusien nämlich in den Hintergrund.

„Das Ergebnis rückt heute in den Hintergrund, weil wir wieder hier stehen und über rassistische Äußerungen vom Gegner sprechen müssen", sagte Trainer Mike Tullberg den Ruhr Nachrichten. Laut der Zeitung soll Abdoulaye Kamara mehrfach beleidigt worden sein, zudem sollen Gegenspieler Affenlaute gemacht haben. Der BVB hat den Vorfall durch Nachwuchs-Chef Lars Ricken bestätigt. Dem Reviersport erklärte er: "Wir haben den Vorfall bei der UEFA hinterlegt. Die Erfolgsaussichten sind allerdings gering, da der Schiedsrichter den Vorfall nicht mitbekommen hat. Sollte es noch mal zu einem Vorfall kommen, wird die Mannschaft den Platz sofort verlassen.“ Sportlich läuft es in der Bundesliga

Die Dortmunder hatten sich für das Weiterspielen ausgesprochen. Bereits am Dienstag steht um 16 Uhr das Rückspiel an, zuvor spielt die Borussia in der A-Junioren-Bundesliga gegen den SC Paderborn (Samstag, 13 Uhr). Während Schwarz-Gelb in der Youth League nach drei Spielen nur einen Zähler gesammelt hat und das Weiterkommen mit einem Sechs-Punkte-Rückstand auf Manchester City und den FC Kopenhagen unwahrscheinlich ist, läuft es in der U19-Bundesliga bedeutend besser. Die Tullberg-Elf ist als einzige Mannschaft neben dem MSV Duisburg noch ungeschlagen und führt mit 13 Punkten aus fünf Duellen die Liga an. >>> Hier geht es zur UEFA Youth League ______

