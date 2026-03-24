Rassismus-Eklat erschüttert die Gremien im Kreis Oberhausen-Bottrop Weil die Rote Karte eines Schiedsrichters vom Sportgericht zurückgenommen wurde, soll dieser den zuständigen Sportrichter rassistisch beleidigt haben. Als wäre das nicht schlimm genug, beschäftigte das Vorgehen danach Protagonisten des Kreises Oberhausen-Bottrop. von Sascha Köppen · Heute, 12:32 Uhr · 0 Leser

Eine Rote Karte und der folgende Freispruch haben für erhitzte Diskussionen und einen Eklat gesorgt. – Foto: IMAGO IMAGES

Erst kürzlich war es zu Differenzen in den Führungsgremien des Fußballkreises Rees-Bocholt gekommen, in deren Folge es zu Rücktritten des Kreisfußballausschusses und des Kreissportgerichts sowie Teilen des Kreisjugendausschusses kam (wir berichteten hier). Nun zeigt sich, dass offenbar auch im Kreis Oberhausen-Bottrop nicht alles ganz so rosig aussieht.

Der Auslöser für diesen Fall, über den die WAZ in ihrer Online-Ausgabe berichtet, soll ein Rassismus-Vorfall rund um einen Schiedsrichter sein. Fast 50 Jahre hat Stefano Impellizzeri auf den Fußballplätzen des Kreises Spiele geleitet, er ist also das, was sich Fußballkreise in Sachen Beständigkeit und Treue eigentlich immer wünschen. Während eines Kreisligaspiels hatte Impellizzeri einen Spieler mit Rot vom Feld gestellt. Sportrichter Tuncay Aksoy prüfte den Fall später, sah aber kein Fehlverhalten es Spielers, wie es in dem Bericht heißt, und sprach ihn darauf frei. Verbale Angriffe bei Schulungsabend So weit, so normal. Doch Impellizzeri passte das offenbar so gar nicht, was er im Rahmen eines Schulungsabends offenbar lautstark kundtat. Der Wortwechsel fand im Vorraum des Kreisjugendhauses statt - und dieser ist seit einer Weile videoüberwacht. Die Aufzeichnung soll belegt haben, was auch Zeugen hörten, nämlich den Umstand, dass der Schiedsrichter den Sportrichter als "scheiß Türken" bezeichnet haben soll. Mit diesem Vorgang konfrontiert, entschied sich der Kreisvorsitzende Dietmar Henze, den Fall an den Schiedsrichterausschuss weiterzuleiten.

Die Unparteiischen sahen darin jedoch kein grobes Fehlverhalten und beließen es bei einer Sperre von vier Wochen. Henze war das nicht genug, er überstellte den Fall zurück an die Schiedsrichter, die nun als den Verbandsschiedsrichter-Ausschuss anrufen mussten. Zu einer erneuten Verhandlung der Sache wird es dort aber nicht kommen, weil Impellizzeri sich inzwischen aus der Schiedsrichterei zurückgezogen hat. Diskussionen zwischen den Gremien nicht beendet Der Fall scheint damit geklärt, zumindest so lange, wie Impellizzeri keinen Rückzieher vom Rücktritt macht, doch das Grundproblem ist damit nicht aus der Welt. Denn atmosphärisch scheint zwischen dem Kreisvorstand und dem Schiedsrichterausschuss eine Menge aus dem Ruder gelaufen zu sein. Dabei geht es vor allem um die Tatsache, ob das Videomaterial einer Kamera, die zur Diebstahl-Prävention installiert worden ist, zu diesem Zwecke überhaupt hätte verwendet werden sollen. Aksoy hält die Diskriminierung für schwerwiegend genug, um dies zu tun, wird aber mit den Worten zitiert, den Rücktritt des langjährigen Unparteiischen nicht gewollt zu haben. Christoph Persch, Teil des Schiedsrichterausschusses, soll derweil von Stasi-Methoden gesprochen haben, sieht die Integrität des sicheren Raumes, in dem sich die Beteiligten bewegen, durch die Verwendung der Aufnahmen verletzt.