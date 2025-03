Rassismus-Eklat bei B-Liga-Spiel: Blau-Gelb-Spieler reagiert

Wiesbaden. Nach dem Spielabbruch in Amöneburg, bei denen die Gastgeber von rassistischen Beleidigungen berichteten, liefert das B-Liga-Spiel zwischen SV Italia und SV Blau-Gelb (0:2) nun einen weiteren Tiefpunkt. Aziz Barrie, Spieler von Blau-Gelb Wiesbaden, wurde von einem Italia-Akteur mit dem N-Wort beschimpft. Für den Fußballer, der aus Sierra Leone stammt und seit drei Jahren in Deutschland ist, sind rassistische Beleidigungen nichts Neues. Dabei will der 19-Jährige doch „einfach nur Fußball spielen“.