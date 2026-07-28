Rassismus? DFB fällt Berufungsurteil im Fall BFC Dynamo

– Foto: Frank Arlinghaus

Der Fall sorgt über Monate für Schlagzeilen: Nach einem U17-Spiel zwischen dem BFC Dynamo und dem USC Paloma stehen Rassismus-Vorwürfe im Raum. Das DFB-Sportgericht verhängt zunächst eine Geldstrafe von 10.000 Euro gegen den Berliner Regionalligisten. Der BFC Dynamo legt Berufung ein – jetzt fällt der DFB das Berufungsurteil

Der BFC Dynamo weist die Vorwürfe von Beginn an zurück und legt Berufung gegen das Urteil ein. Der Verein beauftragt Rechtsanwalt René Lau mit der Vertretung. Dieser reicht nach Angaben des BFC eine umfangreiche Berufungsbegründung ein und stellt mehrere Beweisanträge. Gemeinsam mit Nachwuchsleiter Tobias Bluhm vertritt er den Verein bei der Berufungsverhandlung am 13. Juli vor dem DFB-Bundesgericht in Frankfurt am Main.

Auslöser des Verfahrens sind die Vorwürfe des USC Paloma nach dem Nachwuchsligaspiel in Berlin. Der Hamburger Verein gibt an, dass Spieler nach der Begegnung aus dem Zuschauerbereich rassistisch beleidigt worden seien. Das DFB-Sportgericht bewertet die Vorwürfe zunächst als erwiesen und verhängt gegen den BFC Dynamo eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro.

Der Fall um mutmaßliche rassistische Beleidigungen beim U17-Nachwuchsligaspiel zwischen dem BFC Dynamo und dem USC Paloma nimmt eine überraschende Wendung. Das DFB-Bundesgericht hebt das erstinstanzliche Urteil des DFB-Sportgerichts im Berufungsverfahren auf und spricht den Berliner Regionalligisten von allen Vorwürfen frei.

DFB-Bundesgericht hebt Urteil auf

Nach einer mehrstündigen Beweisaufnahme kommt das DFB-Bundesgericht zu einer anderen Bewertung als die Vorinstanz. Es hebt das Urteil des DFB-Sportgerichts auf und spricht den BFC Dynamo von allen Vorwürfen frei.

BFC Dynamo bedankt sich

Der Berliner Verein sieht sich damit in seiner Haltung bestätigt und bedankt sich ausdrücklich bei Nachwuchsleiter Tobias Bluhm sowie Rechtsanwalt René Lau für deren Einsatz im Verfahren.

Die schriftlichen Entscheidungsgründe des DFB-Bundesgerichts liegen bislang nicht öffentlich vor. Deshalb ist derzeit nicht bekannt, welche rechtlichen oder tatsächlichen Erwägungen für die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils ausschlaggebend sind.

BFC Dynamo U17

Tobias Bluhm

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