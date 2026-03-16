Rassiges Stadtderby in Monheim findet keinen Sieger

Am 23. Oberliga-Spieltag endete das emotionsgeladene und höchst intensive Stadtduell zwischen dem 1. FC Monheim und den Sportfreunden Baumberg nach 95 spannenden Minuten leistungsgerecht mit 1:1 (1:1). Die Kontrahenten gönnten sich auf dem schwer bespielbaren Rasen nach dem Anstoß keine Verschnaufpausen, sondern gingen bis an ihr kämpferisches Limit. „Es war sicherlich kein fußballerischer Leckerbissen, aber das Unentschieden geht am Ende völlig in Ordnung“, meinte SFB-Keeper Daniel Schwabke, der erneut eine überragende Leistung abgeliefert hatte.
In der fünften Minute kombinierten sich die Gäste über den enorm laufstarken Burak Gencal und Milan Burovac an die Strafraumgrenze – der Schuss von Regisseur Robin Hömig stellte Monheims Schlussmann Leon Feher vor keine größeren Probleme. Vier Minuten später entschärfte auf der Gegenseite Schwabke einen gefährlichen Aufsetzer des stets anspielbaren Talha Demir, der sich der Sonderbewachung des kompromisslosen Sertan Yigenoglu erfreuen durfte (9.).
Im Gegenzug pressten die Sportfreunde hoch, sodass sich Feher nach einem Rückpass auf dem holprigen Untergrund einen Fehler erlaubte – SFB-Kapitän Louis Klotz netzte humorlos zum 1:0 ein (10.). Zwei Zeigerumdrehungen später flankte Isaak Kang von rechts auf Demir, der aus kurzer Distanz am aufmerksamen Schwabke scheiterte (12.). Nachdem in der 22. Minute ein aussichtsreicher Demir-Versuch geblockt worden war, parierte Feher eine Minute später einen Schuss von Haruto Idoguchi (23.). Und wieder im Gegenangriff köpfte Tom Meurer nach einem Freistoß von Demir aus halbrechter Position die Kugel aus kurzer Distanz per Kopf über das SFB-Gehäuse (24.).
In der 32. Minute bewahrte Schwabke seine Kameraden vor dem Ausgleich, als er mit einer Monsterparade einen Hammer von Aleksandar Bojkovski per Dropkick aus dem linken oberen Torwinkel boxte. Drei Minuten danach musste der bis dahin umtriebige Idoguchi verletzt das Spielfeld verlassen (35.) – für ihn kam Baris Sarikaya, der unmittelbar danach Gencal auf der linken Außenbahn schickte. Seine scharfe Hereingabe erreichte Hömig, dessen Schuss geblockt wurde. Den zentral abprallenden Ball erwischten Feher und Klotz gleichzeitig, wobei es zu einer gegenseitigen Berührung kam – Klotz stürzte hierbei zu Boden. Der Schiedsrichter zeigte nicht auf den Punkt, sondern zeigte dem Stürmer aufgrund einer „Schwalbe“ die Gelbe Karte (43.).
„Das war ein klarer Elfer und mit der anschließenden Riesenmöglichkeit für Sarikaya musst du 2:0 in Führung gehen. Stattdessen bekommen wir unverdienterweise aus dem Nichts das 1:1 vor der Halbzeit“, monierte SFB-Cheftrainer Salah El Halimi, der sich über die ausgelassene Chance des eingewechselten Außenstürmers ärgerte (40.). In der 45. Minute nahm Demir aus 20 Metern Maß, doch erneut holte Schwabke die Kugel reflexartig aus dem rechten oberen Winkel. Demirs anschließende Rechtsecke köpfte Luca Kiefer aus der Box unhaltbar unter die Latte – 1:1 (45.+1).
In der Halbzeitpause kam es vor dem Gang in die Kabinen zu einem lautstarken Wortgefecht vor den Zuschauern zwischen FCM-Coach Dennis Ruess und El Halimi: „Laber meine Spieler nicht an“, so El Halimi zu Ruess, der den verzögerten Anstoß von Klotz nach dem Ausgleich moniert hatte. Vor Beginn des zweiten Durchgangs ging Ruess auf seinen Kollegen zu, und es gab ein Shakehands.
Die zweite Halbzeit verlief zäher, mit zahlreichen Fehlpässen und Fouls versehen. Auch der FCM-Vorsitzende Werner Geser befand zur 75. Minute: „Bis jetzt ist das Ergebnis leistungsgerecht.“ In dieser 75. Minute flankte Klotz von der rechten Seite butterweich auf Gencal, der um Haaresbreite den Ball verfehlte. Drei Minuten später sah Klotz nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, sodass die Hausherren nunmehr alles auf eine Karte setzten.
Nach einer Riesenparade von Feher gegen Burovac (82.), vergaben die Gastgeber drei Möglichkeiten zum Siegtreffer in der Nachspielzeit durch Tom Hirsch und Emin Safikhanov. „Wir haben uns ein Tor reingelegt und den Gegner beschenkt. Am Ende des Tages haben wir zwei Punkte liegen gelassen, weil wir mehr Intensität und Aktivität hatten“, erklärte Ruess, der mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war, „allerdings war das Ergebnis eine Katastrophe“. El Halimi befand dagegen: „Wir haben super gespielt und hätten den Sieg verdient gehabt.“ Sein Team muss bereits am Mittwochabend das Nachholspiel gegen den KFC Uerdingen bestreiten.