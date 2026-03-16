Rassiges Stadtderby in Monheim findet keinen Sieger

Die zweite Halbzeit verlief zäher, mit zahlreichen Fehlpässen und Fouls versehen. Auch der FCM-Vorsitzende Werner Geser befand zur 75. Minute: „Bis jetzt ist das Ergebnis leistungsgerecht.“ In dieser 75. Minute flankte Klotz von der rechten Seite butterweich auf Gencal, der um Haaresbreite den Ball verfehlte. Drei Minuten später sah Klotz nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, sodass die Hausherren nunmehr alles auf eine Karte setzten.

Nach einer Riesenparade von Feher gegen Burovac (82.), vergaben die Gastgeber drei Möglichkeiten zum Siegtreffer in der Nachspielzeit durch Tom Hirsch und Emin Safikhanov. „Wir haben uns ein Tor reingelegt und den Gegner beschenkt. Am Ende des Tages haben wir zwei Punkte liegen gelassen, weil wir mehr Intensität und Aktivität hatten“, erklärte Ruess, der mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war, „allerdings war das Ergebnis eine Katastrophe“. El Halimi befand dagegen: „Wir haben super gespielt und hätten den Sieg verdient gehabt.“ Sein Team muss bereits am Mittwochabend das Nachholspiel gegen den KFC Uerdingen bestreiten.