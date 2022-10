Rassiges Spitzenspiel vor zahlreichen Zuschauern

Der FCÖ - Abwehrverband, der nun zur Viererkette umgestellt wurde, hielt dem Anrennen der Gäste mit viel Glück und Können stand. Torhüter Kamuf stand mehrfach im Zentrum des Verteidigungsriegels und zeigte erneut sein großes Talent.

Die Führung der Heimmannschaft sollte fortan die Spielweise der Gastgeber bestimmen. Immer wieder konnten durch lange Bälle auf Wadi, Iqtifan und Gerich Nadelstiche gesetzt werden, worauf die junge, technisch beschlagene Reserve des VfB zusehends aufgeregter reagierte.

In der 67. Minute zeigte dies Wirkung. Mittelstürmer Wadi brachte an der Mittellinie den Ball unter Kontrolle, lief an der rechten Seitenlinie seinem Gegenspieler davon. An der Eckfahne umspielte er diesen noch einmal und parallel zur Torauslinie lupfte er aus einem für unmöglich gehaltenen Winkel gefühlvoll den Ball über den gegnerischen Torhüter ins linke lange Eck zum viel umjubelten 2:0.

Nach diesem Torabschluss hatte der eingewechselte Damir Ser nach wenigen Minuten überdies eine Riesenmöglichkeit, die Vorlage von Gerich, in der Mitte freistehend, zum 3:0 zu erhöhen.

Noch war für die angereisten Gäste Zeit genug, das Zwischenergebnis zu verbessern. Viele Angriffsbemühungen wurden wieder und wieder zunichte gemacht, da Mittelfeld und Abwehr der Platzherren sich dagegen stemmten, Torabschlüsse blockierten, Bälle abfingen und ins Angriffszentrum zielsicher auf die Stürmer spielten.

In der 80. Minute sollte dann der endgültige K.O. für den enttäuschten Gegner besiegelt sein. Aus der eigenen Hälfte brachte Gerich den Ball auf Iqtifan, der allein auf den gegnerischen Goalkeeper zulief, den Ball jedoch bei seinen dreimaligen Versuchen nicht im Tor unterbringen konnte. Beim Abpraller war Ince zur Stelle und erhöhte zum jetzt etwas zu hohen 3:0 für die ausgelassen feiernden Platzherren.

Durch diesen schwer erkämpften Sieg haben die Östringer zum ersten Mal in dieser Spielzeit die alleinige Tabellenführung übernommen, die es am kommenden Sonntag um 13.00 Uhr gegen den aufgerüsteten SV Gochsheim zu verteidigen gilt.

(R.J./E.O.)