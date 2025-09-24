„Rassiges Derby“: Moosinning verliert knapp – Langengeisling mit Kantersieg

SG) Kirchasch/Walpertskirchen – FC Moosinning 2 2:1 (1:1) – Von einem „Auftakt nach Maß“ sprach SG-Coach Alexander Gratzl, dessen Auswahl insbesondere durch die hervorragende Einstellung überzeugen konnte. Insgesamt hatten die Gäste aus Moosinning spielerisch allerdings etwas die Nase vorne. Zudem verfügte der Liganeuling über einige starke Einzelspielerinnen. Tanja Terla hatte die Gastgeberinnen nach 19 Minuten in Führung gebracht, Emily Kirsch gelang in der 34. Minute der Ausgleich für den FCM.

Zehn Minuten vor dem Ende machte Sophia Bals alles klar. „Es war ein rassiges Derby, in dem wir den Ton angegeben und den Gegner dominiert haben“, berichtete derweil FCM-Trainer Nicolas Kirsch, der seine neu formierte Elf – trotz der Niederlage – auf einem guten Weg sehe. Lediglich an der Abschlussstärke gelte es verstärkt zu arbeiten.

FC Langengeisling 2 – SpVgg Altenerding 6:0 (4:0) – Der ersatzgeschwächte FCL war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Schon in der 3. Minute fälschte Chiara Reiland einen Schuss von Nadja Hainzl unhaltbar zum 1:0 ab. Nur wenig später setzte sich Jasmin Ziegler auf der Außenbahn durch und bediente Josefine Gangkofer zum 2:0. Altenerding tat sich gegen die hochstehenden Geislingerinnen schwer, und kurz vor der Pause erhöhte Hainzl auf 3:0, bevor Gangkofer nach einer Ecke per Kopf traf.