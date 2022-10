Torreiche Landkreis-Derbys gab es in der Vorsaison: Das Hinspiel gewann Ammerthal mit 5:3, das Rückspiel Gebenbach mit 5:0. – Foto: Andreas Brückmann

»Rassiges« Derby in Gebenbach - Bamberg will Anschluss nicht verlieren 16. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitag: Landkreis-Derby zwischen Gebenbach und Ammerthal +++ Schlusslicht Bamberg zu Gast bei Aufsteiger Kornburg +++

Es ist alles vorbereitet für ein Fußballfest, das bis zu 2000 Zuschauer locken wird: Das Landkreis-Derby zwischen der DJK Gebenbach und der DJK Ammerthal ist nicht nur aufgrund des lokalen Faktors ein Highlight, sondern auch in sportlicher Hinsicht. Die Gastgeber, eine der Mannschaften der Stunde in der Bayernliga Nord und zuletzt mit acht Siegen in Serie, trifft auf einen Gast, der gewinnen muss, um vorne dran zu bleiben. Darüber hinaus am Freitag des 16. Spieltages: Schlusslicht DJK Bamberg muss bei Aufsteiger Kornburg gewinnen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Kai Hempel (Trainer, Gebenbach): "Nach acht Siegen in Folge gehen wir unbeschwert ins Derby. Der Sieg gegen Neumarkt war super für die Stimmung. Wir wissen um die Qualität von Ammerthal, das vor allem in der Offensive sehr gute Einzelspieler hat. Unser Gegner steht unter Druck, wenn sie den Anschluss nach oben nicht verlieren wollen. Dazu kommt die besondere Note eines Derbys. Ich rechne mit einem rassigen Spiel." Personal: Nur Harri Peterson kann nicht spielen. Johannes Geitner (Co-Trainer, Ammerthal): "Mit der DJK Gebenbach erwartet uns wohl aktuell die beste Mannschaft der Bayernliga Nord. In der Truppe und gerade in der schnellen Offensive um Torjäger Niko Becker steckt richtig Qualität. Und nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen ist auch die Favoritenrolle klar geklärt. Trotzdem werden wir alles tun, um dort zu bestehen und definitiv etwas Zählbares mit aus Gebenbach mitzunehmen. Diese Derbys haben bekanntlich ja eh immer ihre eigenen Gesetze und damit ihren Reiz." Personal: Bis auf die Langzeitverletzten sind voraussichtlich alle Mann an Bord.

