Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Rassiges Bezirksliga-Kellerduell
Marco Klose und Melvin Kuhn treffen zum Glandorfer Sieg
Das Kellerduell in der Bezirksliga zwischen dem SC Glandorf und dem SV Alfhausen konnte der Gastgeber mit 2:0 Toren für sich entscheiden und schöpft nach zuletzt zwölf Punkten aus den letzten sieben Spielen wieder berechtigte Hoffnungen im Kampf um den Klassenerhalt.
Direkt nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit gelang Marco Klose mit seinem ersten Saisontreffer per Distanzschuß die Führung für den SC Glandorf. In der Folge drängte der SV Alfhausen auf den Ausgleich, Melwin Kuhl machte mit seinem Tor zehn Minuten vor dem Ende den Deckel auf das Spiel. In der Schlußminute schwächten sich die Gäste durch eine gelb-rote Karte wegen Meckerns gegen Karl-Moritz Fettkenhauer selbst. Ein insgesamt verdienter Erfolg für den SC Glandorf in einem lange offenen Spiel.
"Wir kamen schlecht ins Spiel und haben dann immer besser reingefunden und am Ende verdient 2:0 gewonnen,“ sagte uns nach dem Spiel Matthias „Matze“ Hohenbrink vom SC Glandorf.
"Wir sind sehr gut ins Spiel gegen den SC Glandorf gekommen und hatten auch die Chancen in Führung zu gehen. Kurz vor der Halbzeit bekommen wir durch einen Fernschuss das 0:1 und später in der zweiten Halbzeit dann das 0:2 durch eine direkt verwandelte Ecke. Trotzdem kann ich unserer Mannschaft wenige Vorwürfe machen. Sie haben sich an den Plan gehalten und diszipliniert gespielt. Kleine Fehler werden in Liga nunmal eiskalt bestraft.
Wir werden weiter arbeiten und blicken mit dieser Leistung positiv auf die kommenden Spiele,“ lautet das Statement von Trainer Matthias Flebbe (SV Alfhausen).