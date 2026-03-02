Rassiges Bezirksliga-Kellerduell

Fupa - Archiv - Foto - – Foto: Andreas LITZE Richter

Das Kellerduell in der Bezirksliga zwischen dem SC Glandorf und dem SV Alfhausen konnte der Gastgeber mit 2:0 Toren für sich entscheiden und schöpft nach zuletzt zwölf Punkten aus den letzten sieben Spielen wieder berechtigte Hoffnungen im Kampf um den Klassenerhalt.

Direkt nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit gelang Marco Klose mit seinem ersten Saisontreffer per Distanzschuß die Führung für den SC Glandorf. In der Folge drängte der SV Alfhausen auf den Ausgleich, Melwin Kuhl machte mit seinem Tor zehn Minuten vor dem Ende den Deckel auf das Spiel. In der Schlußminute schwächten sich die Gäste durch eine gelb-rote Karte wegen Meckerns gegen Karl-Moritz Fettkenhauer selbst. Ein insgesamt verdienter Erfolg für den SC Glandorf in einem lange offenen Spiel.

"Wir kamen schlecht ins Spiel und haben dann immer besser reingefunden und am Ende verdient 2:0 gewonnen,“ sagte uns nach dem Spiel Matthias „Matze“ Hohenbrink vom SC Glandorf.