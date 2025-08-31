Rassiges 2:2 zwischen SG Sonnenhof Großaspach und Eintracht Trier

In einem hochklassigen Regionalliga-Duell trennten sich heute die SG Sonnenhof Großaspach und der SV Eintracht Trier 2:2. Die Gäste legten zweimal vor, die Hausherren kamen zweimal zurück. Im Fokus standen aber nicht die vier Torschützen, vielmehr waren es die Torhüter, die ein Torspektakel verhinderten.

Seinen ersten Arbeitsnachweis lieferte auf der anderen Seite Maxi Reule, der mit einer Fußabwehr den Torschuss von König parierte (12.). Dann wurde Michael Kleinschrodt von Landwehr in der Box bedient, Novakovic war bei dessen Hackenabnahme auf dem Posten (16.). Reule stand in puncto Rettungstat in nichts nach, parierte erst einen Marceta-Kopfball (19.) und blieb auch im direkten Duell mit Biondic Sieger (26.).

Mit offenem Visier begegneten sich am Sonntagnachmittag beide Teams. Abtasten? Fehlanzeige. Auf beiden Seiten war der Vorwärtsgang eingelegt, was den Fans beider Lager einen kurzweiligen Nachmittag bescheren sollte. So ging es von Beginn an hin und her. Den Schlagabtausch eröffnete Aspachs Mert Tasdelen, der am Trierer Schlussmann Radomir Novakovic hängen blieb (2.).

In der 31. Minute war dann schließlich doch einer der Torhüter geschlagen, als Tasdelen Novakovic umkurvte – die Kugel lag dennoch nicht im Netz, SVE-Verteidiger Mitakidis kratzte den Ball noch von der Linie. Es blieb durchgehend spannend und die Aufregung war umso größer, als Benedikt Landwehr aus acht Metern bedrängt zum Abschluss kam (44.). Etwas viel Bedrängnis, doch die Pfeife des Unparteiischen und zugleich Regionalliga-Debütanten Elias Appel blieb stumm.

Torlos nach 45 Minuten, die Gäste gingen aber dennoch mit einer Führung in die Pause: Die SG-Abwehr ließ Kevin Heinz in der zweiten Nachspielminute an der Strafraumkante gewähren, beim Schlenzer in den linken oberen Knick war selbst Reule geschlagen.

Nicht weniger dramatisch verlief der zweite Durchgang, in den wieder die Gäste den besseren Start erwischten. Trier drückte auf das 2:0, verzweifelte aber immer wieder an Reule im SG-Kasten. Und was ein Kevin Heinz kann, dachte sich wohl Mert Tasdelen, kann er auch – wie eine Blaupause zum 0:1 aus SG-Sicht setzte sich der SG-Stürmer in Szene und setzte ebenfalls das Leder in denselben Winkel – 1:1 und auch ein Novakovic war bezwingbar, nachdem er Sekunden zuvor einen Schuss von Loris Maier entschärfte (62.).

Keine fünf Minuten später führte aber schon wieder die Eintracht. Jan-Lucas Dorow zog zuerst aus vollem Lauf ab, Reule war auch gegen diesen satten Schuss zur Stelle, musste sich aber im Nachschuss von Dorow ein zweites Mal geschlagen geben. Dann war wieder Novakovic dran, der einen wuchtigen Kunde-Schuss über den Querbalken lenken konnte (79.).

In der feurigen, hart umkämpften aber stets fairen Partie setzte Fabian Eisele den Schlusspunkt: Auch hier fast eine Doublette zum Treffer zuvor, als der SG-Goalgetter eine Abwehr nach vorne aus 16 Metern volles Risiko nahm – gegen diesen Strich war schließlich Novakovic machtlos (87.). Als Schiedsrichter Appel auch die letzten sieben spannenden Nachspielminuten abpfiff, wo beide Teams noch den Lucky Punch erzwingen wollten, war klar: die SG Sonnenhof Reule und der SV Eintracht Novakovic teilen in einem Rassespiel die Punkte.



Die nächste englische Woche

Am sechsten Spieltag der Regionalliga Südwest gastiert die SG Sonnenhof nächsten Samstag, 6.9., um 14 Uhr beim KSV Hessen Kassel im Auestadion.

Am kommenden Mittwoch empfängt die SG Sonnenhof Großaspach aber zuerst im Rahmen eines Testspiels den amtierenden DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart. Anpfiff dieser Partie in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 18.30 Uhr. Eintrittskarten sind über den Online-Ticketshop und an der Abendkasse erhältlich.