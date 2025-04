Rasrpfuhl macht weiteren großen Schritt

Der FC Rastpfuhl kommt gestärkt aus den Ostertagen zurück in den Spielbetrieb. Nach dem Auswärtserfolg beim SV Saar 05 Jugend gab es jetzt auch einen 3:1 (1:0)-Heimsieg über den Oberliga-Absteiger SpVgg. Quierschied. Stefan Kaeding brachte sein Team in der 34. Minute in Führung, das entsprach auch dem Pausenstand. Die Saarbrücker mussten ab der 48. Minute auf ihren Goalgetter Ruddy Mpassi verzichten, der sich ohne Gegnereinwirkung verletzte. Kurz danach gerieten die Gäste in Unterzahl, während Luca Lambert eine Zehn-Minuten-Strafe abbrummte, erhöhte Sinan Tomzik auf 2:0 (81.). Doch auch nach dem personellen Gleichstand kam Restpfuhl zu einem weiteren Treffer durch den für Mpassi eingewechselten Luca Steckelberg (88.). Kurios war, dass beide Simonetta-Brüder in der 64. Minute eingewechselt wurden, allerdings für verschiedene Teams. Den Schlusspunkt setzten dann die eigentlich favorisierten Gäste durch Lambert in der letzten Spielminute.

Thomas Bettinger, der Trainer der SpVgg. meinte: "In der ersten Hälfte hatten wir die beiden großen Chancen, sie waren ein Mal vor unserem tor und treffen. Es war kein gutes Spiel, wir waren heute aber zu schwach um zu punkten. Wir waren selbst schuld, wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir können und was wir zuletzt gegen Wiesbach gezeigt haben. Es war in der ersten Halbzeit ein Foul von ihnen, bei dem die Emotionen hoch gehen, aber insgesamt war es ja nichts Wildes, aber der Schiedsrichter war nicht dran schuld, dass wir hier verlieren. Unsere Leistung war nicht gut, Es war ein lauer Kick von uns, es war das Gegenteil von dem was zuletzt zu sehen war. Jetzt haben wir Köllerbach, wir sind personell knapp, haben wieder Spieler an die Zweite abgegeben. Die kommen jetzt aber zurück, sie dürfen dann ja nicht mehr in der Zweiten spielen".