Raspos Trainer ist mit dem Remis zufrieden

Obwohl Fußball-Landesligist Raspo Brand mit 2:0 kurz nach der Pause in Führung gelegen hatte, war ihr Trainer Daniel Formberg nicht unglücklich mit dem 2:2-Endstand. „Trotz dieser Führung müssen wir mit diesem Remis zufrieden sein, da Zülpich die eindeutig bessere Mannschaft war und wir uns stark bei unserem Torwart Daniel Bräuer bedanken müssen. Er hat uns mit einigen tollen Paraden im Spiel gehalten und war hauptverantwortlich für den Punktgewinn“, so die Einschätzung Formbergs.
Die Gäste gingen in der 39. Minute nach einem Konter durch Nils Küppers mit 1:0 in Führung, die Delany Arigbe auf 2:0 erhöhte (55.). Doch der Druck der Zülpicher wurde nun immer stärker, und trotz weiterhin guter Torwartleistung konnte Brand das 1:2 durch Pascal Schiffer und 2:2 durch Dominik Spies (58./66.) nicht verhindern.
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de