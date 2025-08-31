Raspos Trainer ist mit dem Remis zufrieden

Obwohl Fußball-Landesligist Raspo Brand mit 2:0 kurz nach der Pause in Führung gelegen hatte, war ihr Trainer Daniel Formberg nicht unglücklich mit dem 2:2-Endstand. „Trotz dieser Führung müssen wir mit diesem Remis zufrieden sein, da Zülpich die eindeutig bessere Mannschaft war und wir uns stark bei unserem Torwart Daniel Bräuer bedanken müssen. Er hat uns mit einigen tollen Paraden im Spiel gehalten und war hauptverantwortlich für den Punktgewinn“, so die Einschätzung Formbergs.